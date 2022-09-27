施政報告｜李浩然倡強力政策谷創科　政府大量採購助行業加速發展

特首李家超將於10月19日發表《施政報告》，各界近日提交政策建議。立法會選委界別議員李浩然提交建議書，倡政府推出強而有力的政策扶持創科行業，並透過大量採購拉動行業高速發展。



李浩然提交的建議書有23項建議，分為創科、青年及教育，和經濟民生三大項目。



立法會議員李浩然是《基本法》專家。（資料圖片/盧翊銘攝）

李浩然認為，政府要高度重視創新科技的產業政策，建議重新思考和審視經濟發展的理念和原則，展開產業政策諮詢工作。他指創科行業要建立「戰略性產業」，提出應着眼於新能源、碳市場等新興潛力領域。此外，李浩然提出政府可從需求一端調整業結構，例如大規模採購訊息技術等核心產業產品，以促進行業發展。

建議發起更多「一帶一路」考察團

青年及教育方面，李浩然提出要多方面提升學生的國家意識，包括將《憲法》教育與近現代史教育結合，發起更多「一帶一路」考察團，並協助青年把握國家發展機遇，鼓勵內地企業、中資機構與香港高等院校合作，為學生提供學習、實習、就業機會。

經濟民生方面，李浩然提出促進中港兩地醫藥一體化發展，進一步深化與內地在醫藥創新的合作，大力推動粵港醫療融合。他支持物業管理行業多用創新科技，亦提出增加建材行業的研發支援，以及改革工程招標制度等。