施政報告｜民建聯倡專才買樓免辣稅　促李家超任內做到4年上樓

民建聯今日（20日）會見特首李家超，就《施政報告》提出3大焦點建議，包括推動社會復常、招商引資搶人才，以及推動東盟合作。黨主席李慧琼呼籲政府努力創造對外開放的條件，認為檢疫措施「0+7」只是中途站，最終達至零障礙通關，又指若果政府有打算放寬，可早在發布《施政報告》前實施。

至於渣打馬拉松一事，該黨議員鄭泳舜指，歡迎政府與田總達成共識於明年2月補辦，期望賽事推遲後，可更加妥善安排人數、賽事起步安排及防疫措施等。屆時如果已推出「0+7」，更可能吸引更多外來參加者。他期望政府能夠吸取今次教訓，在往後的國際賽事中，更主動、積極與主辦方溝通及協調。



倡專才置業稅看齊港人

民建聯認為，政府除了須盡快對外開放，將入境檢疫措施放寬至「0+7」，以便香港扮演好「超級聯繫人」角色外，也期望政府盡快與內地完成「逆隔離」方案商討，並逐步縮短進入內地的檢疫日數及增加過關名額。

至於周邊國家積極與香港「搶人才」，民建聯呼籲政府優化「優才計劃」，以土地及教育優惠政策，吸引更多人才來港並「落地生根」，研究為這些專才提供與本地居民同等的置業稅務待遇。民建聯認為，香港須提升與東盟的合作，包括成立高層次委員會，重組香港推動經貿發展的駐外機構，吸引東盟企業來港融資，並協助中小企開拓東盟市場。他們稍後時間將約見商務及經濟發展局局長丘應樺，詳細討論推動東盟發展事宜。

冀本屆公屋輪候時間減至4年

民建聯提出逾130項相關建議，分為四大主題。在提高治理水平方面，該黨促請政府盡快落實「特首政策組」，以輔助決策的智囊機構作定位，為特首及高官提供定期學習課程。增強發展動能方面，該黨建議為中小企電商提供50萬免稅額，盡快把本地科技研發總開支佔本地生產總值比率提升至2%，同時制定本港製造業佔 GDP的百分比目標。

民生方面，該黨希望政府爭取任內將公屋輪候時間縮短至4年，研究興建第三間本地醫學院，發展更全面的公營中醫和牙科服務，並將生果金申領資格由70歲下調至65歲。最後在維持社會穩定方面，該黨促請政府制定《網絡安全法》、《網上虛假資訊法》等，強制現職教師參加《基本法及國安法》測試，並撥款資助民間制服團體接受國教及法治等培訓。