政壇諸事町｜陳健波分享中招康復心得　感激老婆隔離7日煮足14餐

立法會保險界議員陳健波早前感染新冠病毒，現在已經康復，並拍片談及兩大康復心得。他感激老婆在7天隔離期間，竟然可以煮足14餐，直言「唔使知點樣做到，只係需要感恩多謝佢。」



陳健波新冠康復後拍片，分享兩大心得。（陳健波Facebook）

陳健波說，新冠病毒「好蠱惑」，知道他氣管差所以專攻氣管，所以患病期間沒有發燒，但就有喉嚨痛和咳嗽。他首日服用中藥後仍覺得不舒服，於是利用醫管局「HAGO」登記看醫生。陳健波說，睇症前後有護士教使用步驟，即日可以看醫生，而醫生亦都了解他的病歷和藥物情況，決定開輝瑞的特效藥，翌日就有人送到家門口。

陳健波最初亦猶豫中西藥能否一起服用，其後他想到內地亦是中西醫結合，於是在中醫建議之下分隔兩小時服藥，一日後明顯舒服了很多。陳健波說，要信醫生，「唔好堅持自己嘅偏見，否則後果可大可小」。

至於另一項心得，陳健波就話「平日要對老婆好啲」，還強調「呢樣好緊要」。他說老婆和工人是密切接觸者不能離開屋企，「唔知老婆點樣安排」，竟然能在7日隔離期煮足14餐午餐和晚餐，而且餐餐兩餸一湯，「全部都係家庭餸，完全無叫外賣」。「我唔使知佢點樣做到，只係需要感恩多謝佢。所以做老公嘅，平時真係要對老婆好啲。」至於如何對老婆好，陳健波說：「我諗大家都識做嘅！」