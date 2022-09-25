黃元山、李鎮強南區開議辦　鄧炳強撐場有淵源？｜政壇諸事町

立法會選委界議員黃元山及李鎮強位於黃竹坑的聯合辦事處今日（25日）舉行開幕禮，保安局局長鄧炳強、中聯辦港島工作部副部長王卉等人到場祝賀。鄧炳強致辭時提到，自己年青時曾在南區的警察學院受訓，在學時亦有不少同學來自南區，因此與南區頗有淵源。



李鎮強致辭時笑言，自己與黃元山可說是「黃才李貌」，對方德才兼備，自己則「靠樣搵食」，而他們二人相識於去年的立法會選舉，由於二人的選舉號碼相連一起，所以在很多選舉活動上都有交流，可謂「不打不相識」。李鎮強又說，黃元山擅長政策研究，而他有多年的地區服務經驗，執行力方面有優勢，二人一拍即合。

黃元山則指，南區是一個多元化社區，既有寮屋、公屋，又有豪宅、商業區、工業區，正經歷一個蛻變的過程，政府正在推進「躍動港島南」計劃，亦有公屋重建、工廈活化等項目進行，期望自己可以建立更緊密的社區網絡，積極為市民謀求福祉。鄧炳強稱讚黃元山擅長政策研究，李鎮強則有紥實的地區服務經驗，希望兩人能繼續為特區政府出謀獻策，為南區居民服務。

開幕儀式結束後，鄧炳強與南區青年就《施政報告》建議進行意見交流。有青年代表問及對於未來「北部都會區」及「明日大嶼」上馬，會否令港島區的重要性減低，鄧炳強表示毋須擔心，香港的金融重鎮仍是香港島，而「明日大嶼」對未來港島區的發展更有利。