譚耀宗料「逆隔離」短期有困難　政界：取消上機前核酸內地感不解

從外地抵港人士已經實行「0+3」檢疫政策，社會關注與內地通關能否踏出新一步，然而「逆向隔離」措施暫僅聞樓梯響。全國人大常委譚耀宗認為，以現時香港疫情來說，實施「逆向隔離」有困難。



有政界人士指，內地對於香港放寬入境措施至「0+3」表示歡迎，但就對取消上機前核酸檢測感到不解。



譚耀宗認為，本港每日仍有數千宗個案，實行「逆向隔離」有一定困難。（資料圖片/廖雁雄攝）

譚耀宗接受電視台訪問時說，實行「逆向隔離」有一定困難。他表示近日香港疫情雖然明顯回落，但每日新增確診數仍有3,000至4,000宗，對內地來說，全國總計也沒有這個宗數，「嚴格嚟講屬於高風險地方」。他引述有意見認為，現時中央忙於籌備「二十大」工作，「所以其他嘢可能要等一等啦。」

特區政府上周公布「0+3」方案後，深圳市政府周日（25日）隨即提出強化「外防輸入」，包括「全面強化深港聯防聯控，切實把外防輸入閉環閉緊閉嚴」。特首李家超周二（27日）指，能否達成「逆向隔離」協議，取決於香港能否達到深圳「7+3」的檢疫要求，希望安排不會增加內地的防疫風險，強調有關措施與香港確診數字無關。

深圳灣口岸經常大排長龍。（資料圖片）

有政界人士向《香港01》表示，有內地官員對於香港入境檢疫調整為「0+3」表示歡迎，然而不理解為何要取消上機前48小時核酸檢測的要求，認為染疫訪港客在飛機上可能傳播病毒，「咁樣會增加風險喎！」

該人士指，外國已經逐步取消核酸檢測安排，如果在周一上機，周末周日無法去做核酸檢測，因此特區政府更改規定，以便利來港人士，而抵港後亦需要按要求接受檢測和家居醫學監察。他認為政府仍需要多加解說，讓內地及外界充份理解。