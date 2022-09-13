李家超：正探討「逆隔離」機制　目標建立不受疫情影響的通關渠道

特首李家超今早（13日）出席行政會議前見記者，料交代疫情最新進展。《香港01》全程直播。他表示，將密切留意中秋節後的疫情走勢，強調政府重視香港的競爭力，但重申防疫政策須整體考慮，重申要保障醫療及高風險人群。

政府早前發稿哀悼英女王逝世，李家超回應提問時，表示特區政府會派適當代表到英國駐港總領事館弔唁。



【10:04】被問到有內地人無打針可入境香港、並到處去，李家超回應指，內地人來港不需打疫苗，是過往已經實行了的政策，主要理由是內地仍是疫情風險全世界最低的地方，國內管控疫情標準是世界上最嚴格，香港政府這方面的政策沿用多時，會不斷留意整體疫情情況，再作實際考慮，而目前沒有任何輸入個案因而產生。

被問到新加坡11月金融科技節「搶客」與檢疫措施的問題，李家超指本港一向都會舉辦金融科技論壇，香港的優勢仍然存在，政府有與業界翹楚溝通，不少人都表示有興趣來港。他指，本港實際疫情與「另一個地方」未必一樣，有其需要採取的措施，包括本地確診數字高、醫療系統的負荷力問題、對高危人士的保護等，政府會不斷留意數據分析，相信香港可以做到一個成功的經濟金融高峰論壇。他重申，檢疫政策如何走，會視乎數據和疫情走勢，打疫苗始終是最佳保障。

被問到會否派代表到英國領事館悼念英女王伊利沙伯二世，李家超表示「我哋會派適當代表」。

密切留意中秋後疫情 強調重視香港競爭力

【10:00】李家超指，最近兩周本港確診數字高，每日確診宗數徘徊8,000至11,000宗，令醫療體系承受能力受影響，三成常規服務暫停。他指中秋節市民多活動，政府密切留意疫情走勢，強調政府要整體考慮疫情，經濟活動及競爭力重要，但也考慮醫療體系的承受能力，政府會按數據決定防疫措施。

他說，政府就近期疫情推出多項措施，每日確診數字仍由數千宗上升至上萬宗，呼籲市民不要掉以輕心。他稱，接種疫苗能減低重症及死亡率，所有專家一致認為應接種三針疫苗，在高接種率的基礎下，市民回復正常生活機會便越大。

李家超強調，新冠肺炎並非一般流感，流感一年死亡宗數約300多宗，新冠則有9000宗，相差30倍，流感死亡率約0.1%，新冠則0.6%，相差6倍，另外患上新冠後亦有機會有後遺症。