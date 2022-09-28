赴倫敦出席法律年度開啟禮　律師會陳澤銘：澄清對香港法律的誤解

「英格蘭和威爾斯法律年度開啟典禮2022」將於10月2日至3日在倫敦舉行，香港律師會主席陳澤銘亦會出席。陳澤銘今日（28日）發出聲明，說明參加是次活動的目的。



陳澤銘說，香港是中國唯一的普通法司法管轄區，也是世界上唯一真正的雙語普通法體系。中央政府亦全力支持香港維持其普通法系，作為其不可替代的優勢之一，以擴大和促進香港與世界的交流。因此，律師會作為代表律師之專業團體，與即將出席此次活動的其他普通法司法管轄區的同業建立聯繫至關重要。

陳澤銘指，外訪期間將向國際法律界說明香港司法獨立和法治的穩健性。（資料圖片/張浩維攝）

將如實向國際法律界說明香港司法獨立

陳澤銘提到，是次公務外訪，可讓他跟國際法律界面對面討論共同關注的法律議題，並預告會清晰並如實地向他們說明香港司法獨立和法治的穩健性，並澄清任何誤解。

是次外訪期間，陳懌銘將出席法律組織領袖圓桌會議，以及為法律組織領袖和法官舉辦的研討會，與國際同業探討共同關注的重要法律議題。此外，他亦會跟英格蘭及威爾斯律師會的候任會長、當地司法人員、政府官員、商界領袖，以及來自香港的法律系學生會面，就熱門法律議題進行交流。

政府剛放寬入境限制，陳澤銘指今次外訪標誌着香港法律界為疫情後復常所作出的努力，向前邁出了一大步。

英格蘭和威爾斯法律年度開啟典禮邀請約700人出席，包括法官、高級司法人員、法律官員、御用大律師、政府部長、律師、歐洲法院法官及其他海外法官和律師，已故英女王伊利沙伯二世亦曾出席該儀式。