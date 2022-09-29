美領事宴官商　外交公署開綠燈　葉劉：梅儒瑞向甯漢豪關注高球場

新任美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）本月中抵港履新，前日（27日）首度宴請政商界等人士，逾百人參加，包括發展局局長甯漢豪、勞工及福利局局長孫玉菡和兩位行會成員。

有份出席的行會召集人葉劉淑儀表示，全體行會非官守成員都獲邀，事前經外交部駐港特派員公署「開綠燈」，自己曾與特首李家超商量，對方認為屬禮節性活動，所以「不持異議」。她又透露，梅儒瑞晚宴期間，當面向甯漢豪問及粉嶺高爾夫球場局部建屋一事，表示不理解為何一定要拆球場建屋。



李家超不持異議 認為屬「禮節性」

葉劉淑儀向《香港01》表示，自己當晚坐在梅儒瑞旁邊，席間多談學術與經濟合作，沒有觸及政治：「佢話佢之後會再搵我，好強調話想同香港恢復學術交流。」葉劉估計，過去幾年由於疫情及中美關係等因素，兩地學術交流減少，「咁香港啲學者寫佢（美國）啲嘢少咗，兩地學生簽證又少咗，喺香港影響力梗係有影響，佢想『分享』佢啲美式民主意識形態嘛。」

同坐「主家席」的還有甯漢豪、孫玉菡及行會成員林正財等，多次高調反對粉嶺高球場建屋的葉劉指，梅儒瑞與甯漢豪談及土地房屋議題：「佢平時都有睇開香港英文報章，仲問（粉嶺）高爾夫球場係咪一定要拆呢？既然只係得8、9公頃可以起屋，外商都關注運動體育嘅嘛。然後甯（漢豪）局長就話『所有選項都會考慮嘅』。」

葉劉指，席間參加者都十分歡迎政府將抵港檢疫放寬至「0+3」，有人甚至表示「開心到喊」，希望快點進一步放寬至「0+0」。

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梅儒瑞問只局部建屋 仍要碰高球場？

出席晚宴的還包括中華總商會永遠名譽會長蔡冠深、合和實業主席胡應湘、利豐集團榮譽主席馮國經、德昌電機主席汪穗中、偉易達集團主席黃子欣、美國香港商會主席翁以登等，另有多名多國駐港領事。立法會主席梁君彥及另一行會成員林健鋒則出席晚宴前酒會，沒有聚餐。

梅儒瑞履新後，隨即擺出親民姿態，透過領事館社交專頁以廣東話發帖，展示在香港到處吃喝、坐港鐵。葉劉指，梅儒瑞曾在香港讀書，又曾在台灣教英文及娶妻，對中國相當熟悉，她個人認為，這類與外國領事的接觸「不用太熱情、也不用太抗拒」。