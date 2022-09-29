婦協辦家書活動慶回歸　特首夫人讚協會保障婦女權益貢獻多

香港各界婦女聯合協進會今日（29日）舉辦國慶活動，特首夫人李林麗蟬致辭時表示，感謝婦協多年保障婦女合法權益，帶領她們為建構和諧社會作出貢獻，希望市民繼續支持婦協工作。



李林麗蟬致辭指，婦女在港可謂「頂住半邊天」，持家有道又事業有成，在不同範疇各領風騷。她藉此機會祝賀獲特區授勳的婦女代表，又感謝婦協多年保障婦女合法權益，帶領她們服務社會，為建構和諧社會作出貢獻，指婦協工作別具意義，值得市民支持。

香港婦協主席何超瓊致辭時表示，今年國慶對香港別具意義，因本港在《國安法》及完善選制 的雙重保障下，重回「一國兩制」的正確軌道。她表示，香港婦女協會明年創會30周年，將團結巾幗力量服務國家，繼續發揮自尊、自信、自立、自強精神，助政府構建和諧包容的社會文化，實現百年奮鬥目標。

為慶祝香港特別行政區成立25周年，婦協策動《看見家書》活動，邀請25位來自不同界別人士親撰家書，包括前全國人大常委范徐麗泰、前律政司司長梁愛詩、立法會議員霍啟剛等。何超瓊指，每一封家書都記載了撰寫人25年來與國家相知相遇，以及他們的個人奮鬥經歷，抒發其對國家的熱切情懷，望引發社會共鳴及啟發年輕人。

行政長官夫人李林麗蟬、前行政長官林鄭月娥、駐港公署特派員夫人彭玉英、新民黨主席葉劉淑儀、前全國人大常委范徐麗泰、前律政司司長梁愛詩等人出席今日慶回歸活動。