政壇諸事町︱李慧琼獲頒科大榮譽院士　自爆讀書時有一憾事

民建聯主席李慧琼今日（29日）獲香港科技大學頒授榮譽院士，一眾好友及民建聯成員到場見證。李慧琼是科大校友，原來當年讀書時曾有一件憾事，相信學弟學妹不會經歷得到。



無體驗過宿舍生活

李慧琼今日在科大獲頒授榮譽院士，重踏母校。她在科大修讀商學院時，有參與學校社團活動和辯論隊，指科大孕育了她的才能。

不過，李慧琼透露原來當時發生一件憾事。原來李慧琼的大學生涯，並無體驗過學校宿舍生活，原因是她入讀科大的年頭，正值大學草創之時，各大樓仍在陸續落成。從政後李慧琼大力爭取為科大興建更多宿舍，她說，現在教學資源增加，學弟妹不用經歷無宿舍生活了。

梁熙：宿舍生活是美好回憶

一眾黨友今日到場見證典禮舉行。談到住學校宿舍的經歷，預科就讀寄宿學校的梁熙坦言是人生難得的經驗，指每天上下課都和同學在一起，不會生厭，十分享受。他說自己完全投入校園生活，有參與甚至組織活動，與同學一同學習和生活，除了令他更懂得與人相處，亦是美好的青春回憶。

梁熙說自己比李慧琼幸運，能享受更多宿舍生活，但李慧琼亦有一點比他幸福，就是畢業後能為母校服務，為學弟學妹爭取更好的校園生活。