中央招募香港太空人　黃偉綸：國家級厚禮　推港台特備節目宣傳

正值國慶73周年，中央今日（2日）宣布將選拔兩名港、澳居民成為「載荷專家」。財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東、創新科技及工業局常任秘書長麥德偉，及政府新聞處處長陳偉偉晚上出席記者會，公布計劃詳情。



黃偉綸形容計劃為「厚禮」，感到無比榮幸，表示政府將全力配合選拔工作。孫東表示，香港社會有不同團體提供航天教育，例如香港航天領袖總會、香港航天學會等，指香港航天科技不再是夢想，是發展工業化的重要產業。



陳偉偉則透露，政府將會推出不同宣傳方案，例如由港台製作航天特備節目，以配合航天科技發展。



+ 4

黃偉綸表示，國家首次在港進行「載荷專家」選拔工作，令港人有機會親身到太空進行科研工作，為國家載人航天科技作出貢獻。他又指，今年是國家航天科技發展的第三十年，國家不斷創先河，多個關鍵技術不斷取得突破，每次成功探索都加強港人增自豪感，認為是次選拔充份體現國家對港人的關愛、科技界的重視，以及對政府的支持。

孫東讚揚本港過去對國家航天科技的貢獻：「本地大學團隊，亦積極為國家首個火星探索活動，月球嫦娥4號、5號提供支持。」特區政府透過創新科技基金，支持本地電子發展，亦提供經費進行高質素研究及培養人才，同時多間大學推出航天及相關專業課程，培育新一代專才。他認為，香港航天科技最終需落地，成為中國航天經濟產業的一份子：「相信香港航天業可以着力經濟發展，成為引領大灣區及世界的創科中心。」

多名航天員拍攝宣傳片：



+ 7

為推廣香港的航天科技發展，陳偉偉表示，特區將與不同團體合作，舉辦科普活動；邀請香港電台製作特備節目，講解航天科技；於太空館及科學館舉行專題講座，邀請航天專家及少年航空員分享個人經歷；由團結基金舉辦第四屆航天博覽。他鼓勵社會各界辦航天相關活動。