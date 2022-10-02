中央宣布在港澳招募2名太空人任「載荷專家」　10.6開始申請

正值十一國慶假期，中央今日（2日）宣布再向香港「送大禮」。中國載人航天工程辦公室中國第四批預備航天員選拔，當中將有兩度載荷專家，會選香港及澳門居民出任，即本港科研人才有望成為太空人。



財政司副司長黃偉綸今晚7時45分聯同創新科技及工業局局長孫東、常任秘書長麥德偉，及政府新聞處處長陳偉偉，就內地宣布首次在香港選拔「載荷專家」舉行記者會。



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黃偉綸：中央為港人帶來厚禮 政府全力配合選拔工作

黃偉綸形容是「好開心、令人好振奮」消息，令香港人有機會親身在太空進行科研工作。他指國家載人航天發展有三十年，不斷創先河，在多個關鍵技術不斷取得突破，「每次成功探索，都加強港人增自豪感。在港選拔充分體現國家對港市民關愛，科技界重視，及對政府的支持。」

他表示，特區政府無比榮幸，由衷感謝在回歸25周年之際，中央為港人帶來厚禮，政府會全力配合選拔工作。他指香港在基礎科研工作近年發展不錯，不少學者專家備受國家及世界肯定，不少大學為國家提供支持，部份年輕人對航天事業濃厚，現在可實現夢想，貢獻國家機會。

他表示，去年9月香港科研人員和一批學生，獲邀同當時正在天宮太空站的三位航天員實時通話，當時社會反應熱烈，活動啟發學生對航天興趣，希望年輕人繼續努力，在不久將來實現航天夢。

10月27日截止報名 限本港永久居民的中國公民

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉表示，「載荷專家」一般為科學家或相關領域專業，負責開展太空實驗、研究，開展站務管理日常工作。招幕期由10月6至27日，進一步選拔由內地部門負責；初選機構包括11間本地大學、政府五間研究中心、生產力促進局、數碼港和科學園的科研機構或企業、政府部門與醫管局，經其他機構報名，政府也會考慮。

黃偉綸補充說，申請人必須是香港永久居民的中國公民。他稱不用擔心生活問題，會有適當津貼，而訓練不在港，相信由國家提供。

麥德偉表示，申請人必須在30至45歲，高度也有限制，女性須162至175厘米高，男性則介乎160至175厘米高；要求身體健康、 無過敏、無家族病史，醫管局為報名人士進行測試，傳染病會是其一調查方向。

中國載人航天工程辦公室選拔第四批預備航天

據中國載人航天工程辦公室今日公布，為滿足載人航天工程後續飛行任務需要，中國第四批預備航天員選拔工作已於近期啟動，其中更首次在港澳地區選拔載荷專家。

本次共會選拔12至14名預備航天員，包括航天駕駛員7至8名，航天飛行工程師和載荷專家共5至6名，其中載荷專家2名在港澳選。翻查資料，「載荷專家」為升上太空負責各項科學實驗及探測的科學家和工程師，並非專業的航天員。