麥美娟：培育港青成為愛國愛港新一代　需社會各界支持

民政及青年事務局局長麥美娟於《紫荊》雜誌撰文，指政府正制訂《青年發展藍圖》，而政府銳意培育港青成為愛國愛港新一代，除了需加強政府的政策統籌和跨局協作外，更加需要社會各界的支持，以營造良好的社會氛圍。



目標今年內公布《青年發展藍圖》

麥美娟指，青年是社會的未來、希望和棟樑，也是推動社會及經濟長遠發展的引擎，在研究青年發展議題時，政府的理念是培育青年建立積極的人生觀，對社會有承擔，同時具備國家觀念、香港情懷和國際視野。而青年發展工作涉及眾多政策範疇，特區政府推出的大部分政策措施或多或少都會與青年相關。涵蓋七個方面：加強青年的國家觀念、民族自豪感和法治意識；協助青年認識國家和世界發展；提供優質教育，推動生涯規劃；拓展青年就業及創業機遇，協助青年向上流動；多管齊下回應青年置業及住屋需要；加強青年人的主人翁意識，鼓勵他們參與公共事務和加強溝通；及培養青年全人發展、多元智能和才能，提升他們的身心健康，協助他們建立正向思維。

她表示，民青局現時已有不同的計劃和措施推動青年發展，涵蓋人才培訓、青年生涯規劃、實習交流、創新創業等方面。此外，商界以至社會上各行各業亦於他們的專業領域上推出了不少措施，以幫助青年一展所長。政府亦在青年發展基金下推出「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」及「粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃」兩項計劃，分別為有意創業的香港青年提供資本資助及創業支援和孵化服務，並加深香港青年對大灣區內地城市青年雙創基地及內地相關雙創政策和配套措施的認識，以進一步協助青年在香港及大灣區內地城市創業。

麥美娟認為，香港青年人底子優厚，更具有很多獨特優勢，如普遍擁有良好的教育程度、熟悉兩文三語，思想、做事靈活，而且兼具拼搏精神，勇於嘗試，渴望能在自己的領域發揮所長、追求夢想。然而，香港在過去三年面對政治爭拗和疫情等帶來的嚴峻挑戰，部份青年人難免對前路感到迷茫。特別是疫情持續，本港經濟和就業環境波動，增加了部分青年於就業方面的困難，難免令他們對未來缺乏信心。

她指，民青局正於現有的工作基礎上，積極着手籌備制訂《青年發展藍圖》，為青年健康成長和多元發展設定政策目標，創造青年上流機遇。她重申，民青局將會推動和協調相關政策局共同落實《藍圖》內的措施，目標是在今年內完成制訂及公開首個版本的《藍圖》，「（政府）現正透過多個不同平台與青年人和持份者保持緊密聯繫，推動雙向交流，讓大家的構思更有效納入《藍圖》。」