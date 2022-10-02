旺角行人通道「大灣區」美化工程竣工　麥美娟冀推動兩地青年交流

旺角政府合署外行人通道美化工程竣工儀式今日（2日）舉行，工程以「粵港澳大灣區」為題。民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，政府推出了不少計劃支持青年到粵港澳大灣區創業和發展，希望為青年創造更多機會，透露待兩地疫情穩定後，將增加兩地青年交流機會。



政制及內地事務局局長曾國衞則認為，工程不單可改善社區環境和設施，同時以政制及內地事務局局長曾國衞非常「貼地」的方式，讓市民認識大灣區建設這項重大國家發展戰略。



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麥美娟表示，是次工程屬於「地區小型工程計劃」項目，該計劃旨在改善全港18區的地區設施、居住環境及衞生情況，由民政總署提供撥款，自計劃推出以來，已累積通過超過8,100項工程項目。

為加強兩地青年交流，她指民青局已推出不同相關政策，例如「青年內地交流資助計劃」、「青年內地實習資助計劃」、「內地專題實習計劃」及「企業內地與海外暑期實習計劃」。另外，民青局正在統籌制訂整體的青年政策和《青年發展藍圖》，為青年健康成長和多元發展，設定不同政策目標。

曾國衞則說，他是油尖旺「原居民」，在區內長大，對於能出席今次竣工儀式倍感親切。他指工程一來可以美化環境，同時亦帶出粵港澳大灣區建設的訊息，認為是由社區開始說好灣區故事。