盧寵茂：醫療券難擴展至大灣區醫院　不可能逐間評核

立法會一個小組委員會今日（7日）就大灣區醫療服務進行討論，有議員建議將長者「醫療券」擴展至港大深圳醫院以外的內地醫院。醫務衛生局局長盧寵茂表示，內地醫院與本港醫院的營運模式有差異，認為建議不可行，反建議港人在內地購買醫療保險。



「A4聯盟」楊永杰指，在廣東省內共有11間港資醫院，建議當局考慮將醫療券服務擴至這11間醫院。盧寵茂回應指，醫療券目前可使用於港大深圳醫院的指定門診服務，惟強調內地醫院與香港醫院的營運模式不一：「即使係三甲醫院，有良好品質保證，但喺管理上都同香港有分別，唔可以單憑係三甲就可以用長者醫療券、提供資助。」

他補充指，要找到符合港人期望的醫院「有難度」，要確保其制度運行順暢、安全性，「要特區政府逐間評核內地醫院係不切實際！」

遠程醫療只限於覆診

醫療衞生界議員林哲玄提到，香港醫生暫未有跨境行醫權，政府有否計劃與內地醫療機構商討進行修訂，令居住在內地的港人可與香港醫生透過線上問診、線上處方，其後在內地購藥。盧寵茂指，現時的遠程醫療上只限於覆診，並不接受新診症，強調：「跨境嘅個案，政府只可以盡力幫。」

會後，盧寵茂被問到會否於本月內放寬至「0+0」，他重申仍「視乎疫情數據決定」。