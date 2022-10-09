陳國基：0+3是目前最恰當安排　疫情一旦反彈得不償失

政務司司長陳國基表示，在抗疫路上，特區政府絕不「躺平」，「0+3」檢疫安排是政府經內部仔細討論、諮詢專家意見、分析不同數據、深思熟慮後所踏出的重要一步，目前來說「0+3」是最恰當的安排。他強調當局會繼續秉持科學為本和精準抗疫的原則，在合適的時候推出合適的措施，與各界穩中求進。



合適時候推出合適措施

陳國基在社交網表示「0+3」安排實施兩周以來，社會普遍歡迎，相關運作大致順暢，這有賴各界同心協力、支持和配合，而本港疫情持續受控，對此衷心感謝。他指無可否認，過往的強制檢疫或多或少影響海外旅客來港和港人外遊的意欲，香港是國際金融和貿易中心，「特區政府明白商界對放寬防疫政策抱有很大期望，但我們必須在抗疫路上審慎平衡風險，否則疫情一旦反彈將令大家得不償失。」

他又指，「0+3」安排是在風險可控的情況下維護民生活動和香港競爭力、盡量給予社會最大動能和經濟活力的一大措施，為商界人士帶來更大便利，他們可在抵港後隨即外出巡視業務、與客戶會面、參與「企業對企業」會議和展覽等；而隨着風險持續可控，各項國際賽事、活動、音樂會等亦得以相繼舉行，讓香港重振多采多姿的國際形象，提升國際競爭力。