高永文稱暫時維持0+3：既進取又謹慎　抵港核酸檢測不能撤

入境檢疫放寬至「0+3」後，政商界進而要求「0+0」及抵港免檢測，但特首李家超及官員接連解溫，強調要穩步防亂，又稱欲速不能達。繼醫管局行政總裁高拔陞今早（8日）警告海外出現新變異病毒株BA.2.75後，行政會議成員高永文下午出席活動，指目前「0+3」措施是既進取、又謹慎的平衡，認為入境人士的核酸檢測要求有必要維持。



高永文(左三)出席活動指，有必要維持抵港核酸檢測安排。（民政及青年事務局Facebook）

高永文警告，海外已經出現新變異病毒株，要求入境人士進行核酸檢測，旨在廣泛監察變異病毒株的趨勢、以及找出染疫的入境人士。他指「0+3」已令旅客及港人方便了許多，相信政府平衡防疫及經濟後，「0+3」會暫時維持。他又引述數字指，入境人士抵埗首三天檢測陽性的個案已經增加了兩至三倍：「所以真的要待『0+3』看到其效果充分展現出來後，才可作下一步決定。」

他又指，除了新變異病毒株開始流行，12月開始將進入流感高峰期，呼籲市民接種流感疫苗，保障自己。