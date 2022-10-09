高永文稱「0+0」非放棄核酸檢測　「紅黃碼」有保留需要

行政會議成員高永文今日（9日）出席頒獎禮。活動結束後被問到，有部份政府專家於早前公開倡議盡快放寬至「0+0」，他表示坊間對「0+0」的理解不一，他曾向政府專家求證，發現他們均認同須保留核酸檢測要求，甚至增加至「三日兩檢」。



他坦言：「政府都好心急，想盡快（放寬至『0+0』）。」惟強調要待「0+3」的效果完全體現出來，確保本地疫情可受控，方可再作放寬。



認為核酸檢測可提醒勿做高危活動

高永文指，部份市民或誤以為「0+0」等同毋須核酸檢測，而他向專家查詢後，發現專家意見並非如此。他和專家均認同，有必要保留核酸檢測：「可以提醒啲人唔好做高危活動，另外入境檢測可以最快捕捉變異病毒株，令香港可以更好部署。」指若保留核酸檢測，認為「0+3」及「0+0」分別不大，但他指放寬至「0+3」後，社區個診數字有稍微上升，強調政府需謹慎行事。

提到政府收到針對Omicron變異病毒株BA.4或BA.5雙價疫苗加強針認可的申請，高永文指知道政府專家意見各有不一，稱有部份專家要求政府盡快審視疫苗國際報告、權威報告，並推出使用。有部份專家則認為新疫苗效用不大，高永文解釋指：「因為Omicron嘅逃脫性好大！」

近日有聲音要求取消「紅、黃碼」，高永文則認為目前仍有需要保留。