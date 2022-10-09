高拔陞關注新冠、流感夾擊　放寬「0+0」考慮需接種率、變種病毒

醫管局行政總裁高拔陞今日（8日）在電視節目中表示，海外出現新變異病毒株BA.2.75或BA.2.75.2，而本港已有零星的BA.2.75的輸入個案，加上在過去兩年，本港並無爆發流感，顯示港人免疫保護會較少，故醫管局正密切關注。

被問及在新冠、流感的雙重夾擊下，本港是否應該放寬入境檢疫措施至「0+0」，高拔陞認為，疫情會否影響本港醫療系統，涉及不同的考慮因素，包括整體疫情、新變異病毒株傳播、疫苗接種率等。



醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片）

高拔陞出席無綫電視節目《講清講楚》節目表示，本港疫情由9月初的高峰回落，但回落至每日確診個案約3,000至4,000宗時，便開始「打橫行」及有波動，而最近入院數字亦有輕微上升。

本港發現數宗BA.2.75個案

高拔陞指，海外有地區的變種病毒BA.2.75傳播比例，明顯已超越BA.5，而現時亦出現更新的變異病毒株BA.2.75.2，醫學證據證明其免疫逃逸能力更強勁，故傳染性會更高，本港須注意有關情況。

他重申，現時本港已有零星的BA.2.75的輸入個案，但個案不多。參考外國經驗，BA.2.75的危重比例與BA.5差不多，但強調未來仍要緊密觀察。

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過去兩年無爆發流感 免疫保護會較少

高拔陞續道，除了新冠肺炎外，醫管局亦很關注流感情況。他解釋，過去兩年，本港並無爆發流感，顯示港人抵抗力相對較差，免疫保護會較少。而參考南半球的情況，他們在冬季流感高峰期情況嚴重，故醫管局十分關注，現已預留病床應變。

他指，根據過往經驗，1至3月會較明顯出現流感高峰期，求診數字會在農曆新年前後增多，情況會維持至復活節。

麻醉科醫生、手術室護士人手緊張

高拔陞又指，現時非緊急服務仍未能疫情前水平，除了受疫情影響外，過去兩年人手流失的情況亦較嚴重，麻醉科醫生、手術室護士人手較緊張，故需時恢復。他期望透過大灣區醫護交流計劃，內地醫護可分批來港，在疫情高峰時可補充人手。