與江玉歡議辦分居？　吳秋北：服務初衷不變　惟不屑譁眾取寵行為

立法會選委界議員江玉歡早前抨擊政府無權劃一廢除兩萬幾張「免針紙」，形容局長頗為「專橫」，引發政界平地一聲雷。今年7月曾與江玉歡開設聯合議辦的工聯會會長吳秋北，昨日（8日）於社交網不點名指有議員耍「猴戲」，故態復萌「愛國者治港」落實前「博出位」的歪風，質疑要「靠拆台來出位和上位」，直斥是欺騙選民的鬧劇，「愛國者不屑那一套」。隨後江玉歡在社交網反擊，指明眼人都知道該文章是批評她，更指內容涉及帶誹謗性的人身攻擊，強調會保留一切追究權利。

吳秋北今日（9日）出席活動後被問到相關事件，明言對文章內容再無補充，重申不屑譁眾取寵的行為，至於兩人的聯合議辦是否面臨「分家」，他表示服務市民初衷不變。



指過去反對派所作所為不得人心

吳秋北重申，在文章中已經說得很清楚，在「愛國者治港」的新形勢下應該更積極作為，而不是去做譁眾取寵的事：「特別是反對派、反中亂港的份子在議會所做的事是不得人心，所以我們是不屑（這種行為），至於（文章）入面內容我不會補充。」

被問到文章是否指江玉歡、如何回應江玉歡指會保留追究權利，吳秋北表明沒有進一步補充。至於兩人之前開設的聯合辦事處如何處理，吳秋北指：「開辦事處服務市民，我看這個初衷是不會變的。」