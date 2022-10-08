免針紙隔空駁火　吳秋北批猴戲　江玉歡拒沉默：這是香港縱非往昔

江玉歡早前抨擊政府無權劃一廢除兩萬幾張免針紙，再觸發隔空罵戰，討伐聲音來自議會同僚、工聯會會長吳秋北。吳今早（8日）在社交專頁以《新時代政治生態下不需要嘩眾取寵的「猴戲」》為題撰長文，不點名指有議員耍「猴戲」，故態復萌「愛國者治港」落實前「博出位」的歪風，質疑要「靠拆台來出位和上位」，直斥是欺騙選民的鬧劇，「愛國者不屑那一套」。



江玉歡其後隔空撰文回覆，指明眼人都知道是批評她，反問「為民發聲何以被視為猴戲」？她指作為代議士，提出程序問題，質問權力來源並無不妥，卻被行政會議成員說成「歪風、猴戲」，冠以莫須有的罪名。她強調一直鼓勵市民理性去看「免針紙」的法律問題，卻換來帶誹謗性的人身攻擊，強調會保留一切追究權利，也不會因而沉默。



江玉歡及吳秋北在地區工作上有合作，7月起聯合在北角開地區辦事處，當時吳秋北形容江玉歡是「好拍擋」，又感謝中央「完善選舉制度」，令兩人有機會合作。而民建聯議員郭玲麗，則同時在兩人的帖文點讚。



吳秋北批靠拆台出位：愛國者不屑那一套

吳秋北在帖文中指，以前反中亂港分子極盡搶眼球、撈選票之能事，猴戲成為毒媒寵兒，繼而演變成「黑暴」。他說當時專業失德失智，言論大膽出位旨在博眼球，按理「愛國者治港」後猴戲應該不再，可惜歪風未杜絕，更有再掀風雲之勢。他反諷有議員透過包裝表演「呃Like」，又指有聲音嫌議事廳太平靜、而教導議員如何作秀，認為「靠拆台來出位和上位」違背「愛國愛港者」應有特質，新選制並非以製造噪音論英雄。

他指批評必須實事求是，與煽動的差別清晰可見，社會需要少一些情緒煽動，愛國者不屑西方「欺騙選民的鬧劇」和「嘩眾取寵的猴戲」。他又重提港澳辦主任夏寶龍的「五個善於」及「五有」，指如果有人試圖誤導「五個善於」不如善於炒作，「五有」抵不過有名氣，那就是要否定「愛國者治港」，反問居心何在。

可能該行政會議成員會認為該嚴厲的指責，冠以誹謗性攻擊的字眼會令阿歡從此沉默。但是，這是香港，縱使可能與往昔不同，一天有市民的聲音，一天還有阿歡存在……阿歡祇是願意為民，將民意如實反映，協助政府改善施政，這難道需要一個莫須有的罪名嗎？ 江玉歡

江玉歡指吳誹謗、人身攻擊：保留追究權利

江玉歡轉貼吳秋北的文章，不點名指有「行政會議成員」竟然用猴戲、議政歪風和嘩眾取寵，來形容她的正當質問。她說行會是政府核心，反問批評是否有代表政府之意？

江玉歡指議員的職務是審議法案、將市民聲音帶進議會，關於免針紙的質問只是「程序問題」：「難道作為一個議員，為民在民生事項發聲就是『猴子』？」她指就著這個問題，寫過信給行政長官，轉交衞生當局沒回音，自己唯有在社交專頁表達意見，但同樣沒回覆。直至接受報章訪問後，才首次有衞生職員聯絡她，但對方竟稱「什麼也不知道」，而10月12日免針紙被廢大限將至，自己代表市民直接質詢有何不妥？

江指就著防疫政策發聲，從「不靠嘩眾取寵，而是靠市民真實的反映和視察民情民意」，自己一直鼓勵市民理性、而非政治去看問題，卻換來帶誹謗性的人身攻擊。她指影射別人「猴子」在其他城市經常成為誹謗案，自己會保留一切追究的權利。