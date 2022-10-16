二十大︱李家超：習近平精闢論述一國兩制　施政報告將有政策呼應

中共二十大今早（16日）開幕，中共總書記、國家主席習近平發表講話，報告過去五年及展望將來工作，當中多次提及「一國兩制」和港澳工作，又強調「一國兩制」必須長期堅持，並會支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港、澳門長期繁榮穩定，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

特首李家超今早亦有觀看直播，形容習近平對「一國兩制」實踐作出了精闢論述，是推進香港發展的定海神針，預告周三的《施政報告》中，會提出更多經濟民生政策，呼應二十大的精神。



李家超表示，習近平多次提及「一國兩制」和港澳工作，具有深遠影響和里程碑意義，亦充分表明中央對「一國兩制」事業及港澳工作的高度重視，令人鼓舞。「過去五年，香港經歷了自回歸以來最嚴峻的考驗。但無論是2019年的社會動盪，還是過去近三年的新冠疫情，國家始終是香港最堅強的後盾。總書記提到，面對香港局勢動盪變化，中央依照《憲法》和《基本法》有效實施對特別行政區的全面管治權，落實『愛國者治港』原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。而過去十年以來，中央全面準確推進『一國兩制』實踐，堅持『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，香港、澳門保持長期穩定發展良好態勢。」

李家超形容今天的香港站在新的歷史起點上，亦是聚焦發展、開新篇的關鍵時期。「報告對『一國兩制』實踐作出了精闢論述，是推進香港發展的定海神針。這使我想起總書記在七一重要講話中，對香港提出『四個必須』和『四點希望』，這將成為新一屆香港特區政府施政的大方向、大藍圖。」

此外，李家超預告將會在周三公布上任後的首份《施政報告》中，提出更多關於發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題及如何增強香港競爭力等。「我們應該認真學習『二十大』精神，亦應有團結奮鬥的作為，更好地融入國家發展大局，為中華民族偉大復興作出貢獻！」

李家超今早亦有觀看二十大開幕的直播。（李家超fb圖片）

陳國基：習近平支持本港發展 是莫大鼓舞

政務司司長陳國基表示，香港作為我國不可分離的部分，是這偉大歷史進程的見證者、參與者、貢獻者、受惠者，而推進「一國兩制」成功實踐是這進程的重要組成部分。「歷史和現實證明，由中國共產黨領導的我國是香港抵禦風浪、戰勝挑戰的最堅實後盾，通過全面準確且堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針，香港得以進入由亂到治，走向由治及興的新階段。」

此外，習近平明確支持香港發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港長期繁榮穩定，支持香港更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。「這既是對我們的莫大鼓舞，亦是對我們的殷切囑咐。而總書記在高質量發展、教育、科技、人才、文化、民生福祉等多個領域上，為全面建設社會主義現代化國家指路引航，亦正為香港更好融入國家發展大局帶來龐大的新機遇。」

他預告，行政長官即將發表任內首份《施政報告》，將為香港實現由治及興的新階段擘劃全面的發展藍圖。「我期盼本港社會各界與特區政府一起，通過《施政報告》為香港開創新篇章，為中華民族偉大復興作出新貢獻！」