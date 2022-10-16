二十大︱民建聯：體現中央與港緊密聯繫　需按時檢視「一國兩制」

中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）今早（16日）舉行開幕禮，國家主席習近平表示，中央將繼續全面推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。另外，他亦提到支持香港破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。



其後，民建聯舉行記者會，表示習近平在「二十大」講話為香港提供未來管治方向及發展目標，使市民對「一國兩制」更有信心。習近平在講話中提到要「完善」「一國兩制」，民建聯回應指，「一國兩制」由構思、設計，至落實自今已逾25年，認為這是一個發展過程，不同時期下，社會會出現不同現象及成績，因此需要按時檢視制度，相信未來會繼續按形勢調整。



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民建聯強調「一國兩制」對香港社會發展至為重要，立法會議員周浩鼎補充指，香港於2019年經歷社會運動，經國家協助，落實「國安法」、完善選舉制度，使香港到由治及興的階段，可以專注發展經濟，證明「一國兩制」行之有效。

民建聯表示，「十九大」後，中國共產黨帶領國家發展取得重大成就，尤其是打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會，並帶領國家面對嚴峻複雜的國際形勢和各種巨大風險挑戰，取得經濟和科技創新能力的跨越性發展，積極推動大國外交。

民建聯相信，在二十大精神指引下，香港將實現新的發展。未來五年是香港開創新局面、實現新發展的關鍵期，香港社會關注二十大，不僅是關注國家發展的應有之舉，也是關注香港發展的必須之舉。民建聯呼籲香港社會各界關注和學習領會二十大精神。

23條立法是「及興」步驟？

習近平在會上提到「讓香港進入由亂及治、由治及興的新階段」，而23條立法是否「及興」的重要一步，民建聯指，立法會各議員已做好審議法案的準備，認為立法是必須，只是時間上的問題，明白政府需時作全方位審視。

提到香港與內地仍未通關，可如何達到「及興」，使香港經濟復甦，民建聯認為香港首要工作為令中央放心，表現出「非躺平」的態度，透露政府仍與內地密切討論「逆隔離」方案，強調在新的國際形勢階段下，香港仍有好多發展機遇。

中共第二十次全國代表大會今日（16日）在北京開幕。（新華社）

經民聯表示，習近平報告指「一國兩制」是港澳回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持，支持港澳發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進港澳長期繁榮穩定，經民聯對此表示熱烈歡迎和支持。經民聯認為，習近平總書記的報告進一步為香港未來發展堅定信心，指明路向，為香港由治及興提供龐大的新機遇。經民聯呼籲社會各界深入學習和領會二十大精神，一起推經濟，惠民生，共同為「一國兩制」事業團結奮鬥，為全面建設現代化國家發揮更大更好的作用。

經民聯認為，二十大報告提出香港必須長期堅持、全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」原則，支持香港破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，支持香港更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用，體現中央堅定支持「一國兩制」偉大事業，關愛香港同胞的福祉，是「一國兩制」行穩致遠的堅定保障和強大動力，進一步為香港未來發展堅定信心，指明路向，為香港由治及興、保持香港長期繁榮穩定提供龐大的新機遇。

經民聯表示，會積極推動香港融入國家發展大局，發揮香港所長，貢獻國家所需，以推經濟、惠民生為已任和目標，以行動回應習近平在「七一」重要講話中對香港未來發展提出的殷切期望。

經民聯認為，習近平總書記的報告進一步為香港未來發展堅定信心，指明路向。（資料圖片/經民聯提供）

工聯會指，深信以習近平為核心的黨中央，以奮發有為的精神，定能為新時代中國特色社會主義譜寫輝煌新篇章，實現富強民主文明和諧的社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興。

工聯會擁護中國共產黨，在「一國兩制」實踐為香港排除萬難，全力支持香港發展，使香港由治及興，並決心積極擔當作為，發揮建設香港穩定社會的作用，為確保香港繁榮穩定、良政善治而努力。

工聯會對國家、對香港未來五年的發展充滿信心。「一國兩制」是中國共產黨的偉大創舉，確保香港長期繁榮穩定是中華民族偉大復興的重要組成部份。發展是解決香港深層次矛盾的金鑰匙，我們要認真學習二十大精神，這有助香港落實好習近平總書記在香港「七一」重要講話精神。