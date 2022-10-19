英放寬BNO Visa　外交部駐港公署斥人而無信：一再挖香港「牆角」

英國放寬BNO Visa簽證，由11月30日起，1997年7月1日或之後出生，而畋母其中一人有BNO資格的港人，可以獨立申請BNO Visa赴英居留。



外交部駐港特派員公署表示，上述行為「嚴重違反國際法和國際關系基本準則，悍然干預香港事務和中國內政」，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。



稱港人移民會變成二等公民

發言人稱「人而無信，不知其可」，稱英方不顧中方堅決反對和反制，公然違反中英雙方有關約定，一再企圖借BNO挖香港「牆角」，抹黑特區政府，「再次暴露其見不得香港好、看不慣香港治的陰暗心理，其背信棄義必將只是徒勞！」

發言人說，英國擴大BNO簽證適用範圍，不是為了「和港人站在一起」，而是在打自己的「小算盤」，稱英國企圖轉嫁自身國內矛盾，炒作政治議題，獲取經濟私利，只會將更多港人變成「移民陷阱」中的「二等公民」。「這種不自量力的政治操弄早已被識破，只會害人害己！」

發言人表示，在中央堅定支持下，當前香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，機遇無限，前景光明。新一屆特區政府正團結帶領社會各界開啟良政善治新篇章，廣大香港市民對「一國兩制」實踐充滿信心、對香港美好未來充滿期待。發言人說，外部勢力任何雕蟲小技都改變不了香港海晏河清的大好局面，阻擋不了「一國兩制」行穩致遠的鏗鏘步伐。公署敦促英方認清現實、懸崖勒馬，恪守國際法和國際關系基本準則，立即停止借BNO議題干預香港事務的殖民夢囈。