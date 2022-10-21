「網絡23條」完成逐條審議　有議員爭議用字　立會或12.7恢復二讀

立法會《2022年版權（修訂）條例草案》委員會，今日（21日）完成被坊間俗稱為「網絡23條」的逐條審議工作，草案將於11月25日提交内務委員會，目標在12月7日的立法會大會上恢復二讀。



管浩鳴質疑何不用「報導」 邱達根：以「制」代「製」

當局為引入科技中立的專有傳播權利、配合新傳播權利訂定相關侵權行為的刑事法律責任及免責範圍、增訂「安全港」條文等修訂《版權條例》，在草案委員會完成逐條審議。

審議期間並沒大爭論，議員就著一些條文「字眼」提出質疑。政府提出的修訂包括以「報道」取代「報導」，立法會議員管浩鳴質疑，為何要用「報道」，認為「報導」的用法已是約定俗成，不理解為何一定要修改，擔心公眾看不懂。政府官員解釋指，有關修訂是基於2014年法案委員會審議時，有議員提出「道」字比較中性，而「導」或有引導意思，教育局發出的香港小學學習詞表中亦收錄了「報道」。

立法會議員邱達根則提出，「複製」及「製衣」應改成「制」，「現在製造什麽也可以，不只是造衣服，修訂成沒有『衣』字的『制』，是否涵蓋意思更廣泛？」民建聯周浩鼎就要求當局二讀時增加篇幅解説。

翻查字典，「制」字有「克制」或「制度」的含意，而「製」字從「衣」，有「製造」之義；而在簡體字則劃一為「制」，沒有刻意區分。