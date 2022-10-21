邵家輝當選帳委會主席　梁美芬任議事規則委員會副主席

立法會今日（21日）舉行内務委員會會議，補選「政府帳目委員會」及「議事規則委員會」的席位空缺，帳委會的四個席位，由自由黨邵家輝、民建聯黃俊碩、G19的簡慧敏，及經民聯龍漢標補上，邵家輝同時獲選為主席。而民建聯陳恒鑌就加入議事規則委員會，該委員會的副主席一職由經民聯梁美芬出任。



邵家輝、黃俊碩、簡慧敏及龍漢標加入帳委會

帳委會有7個席位，負責研究審計署報告，有權召開公開聆訊，傳召官員等相關人士回應。早前陳健波加入行政會議並辭任財會主席，原財會副主席陳振英其後接任、並退出帳委會，劉國勳、謝偉銓也辭任，再加上原委員林智遠加入政府任審計署署長，帳委會因此產生4席空缺。秘書處在截止日期前僅收到4個有效提名，内務委員會今日（21日）宣布，自由黨邵家輝、民建聯黃俊碩、G19的簡慧敏及經民聯龍漢標自動補上，内會同日補選主席，由邵家輝當選。

至於議事規則委員會，律政司副司長張國鈞辭任議員加入政府導致出缺，秘書處在截止日期前僅接獲一項有效提名，内會今日（21日）宣布由民建聯陳恒鑌自動補上。内會同日補選委員會副主席，由經民聯梁美芬當選。兩個委員會的名單將呈交立法會主席，等待任命。