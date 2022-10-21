代表勞方1/4世紀　梁籌庭棄選勞顧會：續為工友發聲︱政壇諸事町

1997回歸當年加入勞顧會、之後幾乎屆屆當選的香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭，今屆不再尋求連任，工會也不再派人參選。作為最資深的勞方代表，庭哥接受《香港01》查詢時慨嘆目前公務員面臨多事之秋，工會接收的投訴大增，疲於奔命與部門斡旋，很難再兼顧勞顧會僱員代表一職。

庭哥透露自己退下來，工會內也無人願意接捧，「大家都認為唔係時機」，但他強調會繼續在工會服務工友，不平則鳴。



公務員面臨多事之秋：勞僱會近年常被繞過

勞僱員的僱員代表換屆選舉下月12日舉行，任期由明年1月1日起，共有13個登記工會代表出選，競逐5個席位。不過，擔任近四分一世紀勞方代表的庭哥不再出選，他說近年公務員體制改革，新政府又要求公務員隨時出動，工會同事本身都是全職公務員，很難再分身兼任勞方代表，因此棄選。離開勞顧會，會否影響爭取勞權的「牙力」，庭哥則慨嘆近年勞僱會角色正在式微，「有啲議題都冇喺勞僱會攞得共識，就遞上立法會，𠵱家個角力場係喺嗰度！」

早前有不少工會相繼解散，庭哥說不擔憂公務員工會聯合會的前景，因為工會一直以公務員權益為首要任務，自己會繼續在據點為工友發聲。

藍營KOL高Sir成立網紅工會競逐

勞顧會是勞工處的諮詢組織，主席是勞工處處長，負責就勞工事務向處長提供意見。5名勞方代表，由868個已登記成為選舉單位的工會投選產生，目前5名代表只有梁籌庭棄選。其餘四人，港九勞工社團聯會譚金蓮、以及港九酒樓茶室總工會主席羅大智都競選連任；工聯會鄧家彪及公務員總工會副主席陳耀光，則分別交捧予林偉江及馮傳宗。

值得留意的是，藍營KOL高松傑（高Sir）也成立網絡紅人工作者協會，以創會主席身份競逐勞方代表。