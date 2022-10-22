聶德權「出山」　任「香港新方向」榮譽顧問︱政壇諸事町

公務員事務局前局長聶德權今年7月離開政府後，一直未有新着落，主要在社交網分享日常生活點滴。立法會議員張欣宇所屬的「香港新方向」今日（22日）下舉行「慶祝國慶73周年暨香港新方向成立3周年茶話會」，會上宣布聶德權、前運輸及房屋局局長張炳良等，將成為榮譽顧問，為該組織未來發展提供意見。



活動邀得行政會議召集人葉劉淑儀、中聯辦九龍工作部副部長祝小東擔任主禮嘉賓，多位立法會議員應邀出席。香港新方向同時宣布，得到張炳良、規劃署前署長凌家勤、聶德權，以及全國政協委員鄧清河擔任榮譽顧問。聶德權因事未有出席是日活動。

茶話會期間，香港新方向邀請與會者參與一個簡單的金幣投放遊戲，假設在有限的資源下，就10個議題選出自己最優先關注的範疇，包括：青年、居住、教育、醫療、共融、文化、交通、環境、養老及產業。最終結果顯示，在場人士最關注的議題是青年，其次是居住及醫療。

香港新方向邀請張炳良、凌嘉勤、聶德權和鄧清河擔任榮譽顧問。（林劍攝）

葉劉淑儀認為，這個遊戲很有意義，因資源很珍貴，如何分配資源是很重要。現場青年人多，所以關注青年、居住及醫療的議題亦是一如所料。她強調，青年人想要什麼資源，實在值得好好反思。張欣宇則對於青年比居住更受到關注感到略為意外，認為青年工作不再是單方面向青年人傳遞訊息，而是去聆聽青年人的聲音。正如香港新方向一直堅持的理念一樣，每個人的聲音都值得被聆聽。

會上亦邀得張炳良、發展局前局長麥齊光及凌嘉勤舉行討論會，分享不同領域，包括城市規劃、交通、住屋、人口等專業看法。