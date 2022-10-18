聶德權急不及待遊埠　排長龍攞國際牌　運署留言安撫︱政壇諸事町

自從入境檢疫放寬至「0+3」後，港人外遊意欲旺盛，公務員事務局前局長聶德權同樣急不及待，昨日（17日）到運輸署申請國際駕駛許可證，用了3小時排隊。他在Facebook發文展示「得手」的駕駛證，形容排長龍是「0+3」效應。

運輸署署長羅淑佩隨即在帖文下留言安撫，指感謝他的體諒和耐心，又指已經盡量加派人手，「但要清龍真的有難度」，提醒如果有計劃出門，可以提早郵寄申請，需時約10個工作天。聶德權在帖文中，其實都提到若果時間充裕，會透過預約或郵寄申請，想必是臨行在即。



聶德權提到「0+3」效應下，排隊申請國際駕駛許可證的市民特別多，「長龍久久不散」，不過大家都守秩序安靜輪候，而前線人員則做到無停手，他同時標註了「做好準備去旅行」及「善用科技」。羅淑佩則留言指，出門的市民近期多了，提醒市民如有外遊計劃，可以利用需時長些少的郵寄申請。

有網民似乎「不買帳」，在羅淑佩的回應下留言，反映花了3個月輪候駕駛考試預約快期，經電話及網站都抽不到籤，更衍生「抽快期黨」炒黃牛，質問羅淑佩「點解決」？不過羅沒回應，轉而在自己Facebook專頁發文畀「貼士」，指除了郵寄，市民可以到長沙灣牌照事務處「攞飛仔」，申請各款駕駛執照，早上及下午各派170及130張籌，如果趕住出門旅遊，可以碰碰運氣。

羅淑佩又透露，運輸署正加緊測試系統，所有牌照辦事處年底都會有「電子派籌」。