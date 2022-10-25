中聯辦召開領導班子會議　傳達學習貫徹二十大精神

中聯辦召開領導班子會議，由中聯辦主任駱惠寧主持，傳達學習貫徹二十大精神。會議強調，要深刻認識二十大的里程碑意義，深刻把握大會提出的一系列重要思想、重要觀點、重大戰略、重大舉措，始終以昂揚的精神狀態奮進新時代新征程，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持特區政府依法施政，開創香港由治及興新局面，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大覆興更好發揮作用。



中聯辦指，要切實把思想和行動統一到黨的二十大精神上來，從事關黨和國家前途命運的高度、從全面推進中華民族偉大覆興的高度，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅定不移沿着中國特色社會主義道路奮勇前進。

中聯辦指，二十大報告關於港澳工作的論述在歷次黨代會報告中份量最重，與習近平今年7月1日在港重要講話一脈相承，充份體現了黨中央對「一國兩制」事業的高度重視，充份體現了港澳工作在黨和國家工作全局中的重要地位，充份體現了黨中央對港澳工作特點和規律的深刻把握，是推動香港開啟由治及興新局面的行動指南。

中聯辦表示，要深刻認識「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。要全面把握黨中央對香港工作的各項決策部署，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持依法治港，維護《憲法》和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，堅持和完善「一國兩制」制度體系，堅持落實中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，堅定落實「愛國者治港」原則，支持行政長官和特區政府依法施政、提升全面治理能力和管治水平，支持香港發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，支持香港鞏固提升獨特地位和優勢，在新時代新征程中更好發揮作用。

中聯辦說，未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，也是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。面對新形勢新任務新要求，要始終胸懷「國之大者」，始終保持戰略清醒，增強憂患意識、勇於破難前行，始終以昂揚的精神狀態奮進新時代新征程，始終與廣大香港同胞一起團結奮鬥，不斷凝聚激發建設香港、貢獻國家的正能量，共同書寫香港由治及興的新篇章。