施政報告︱港澳辦讚增強市民信心　中聯辦：展示與國家共奮進

國務院港澳辦表示，在中共二十大勝利召開之際，行政長官李家超發表上任後首份《施政報告》，這是香港發展新階段和國家發展新征程歷史交匯的生動反映，昭示香港必將在與國家的共奮進中實現更大更好的發展，增強人們對香港發展前景的信心。



中聯辦則指，報告是香港從由亂到治走向由治及興新階段，新一屆特區政府推出的首份系統性施政綱領，充分體現對國家主席習近平「七一」重要講話精神的貫徹落實，展示香港與國家共奮進的發展前景。



港澳辦讚新一屆政府務實貼地

港澳辦發言人指出，報告全面準確貫徹「一國兩制」方針，方向明確、思路清晰、舉措有力，以國家主席習近平「七一」重要講話提出的「四個必須」和「四點希望」為引領，詳細闡述新一屆特區政府在築牢安全根基、提高治理水準、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定、促進青年發展、繼續共同抗疫以及說好香港故事等方面的施政理念，提出了一系列富有針對性和創新性的政策措施。

港澳辦認為，報告充分展現新一屆政府作為「當家人」和「第一責任人」，知難而進、迎難而上的擔當精神；維護國家安全和憲制秩序，落實「愛國者治港」，夯實良政善治基礎的堅定意志；轉變治理理念，堅持以結果為導向，勇於作為、努力進取、務實貼地的施政新風；以民為本，把改善民生擺在突出位置，對解決社會普遍關心的痛點難點問題，拿出具體路線圖和時間表的切實行動。

中聯辦指體現國家所需 香港所長

中聯辦表示，作為新一屆特區政府的開篇之作，施政報告以習近平提出的「四個必須」和「四點希望」為引領，提出一系列重要舉措，全面準確貫徹「一國兩制」方針。報告又推出一系列創新性政策舉措，體現國家所需，香港所長，將有力提升香港獨特優勢，增強發展動能。

中聯辦又指，報告在社會普遍關注的痛點難點問題，提出一系列針對性措施，有效回應市民關切，展現破難前行、擔當作為的施政新風，將一如既往支持特首和特區政府依法施政，把握正確方向，勇毅破難前行；支持香港更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

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