二十大︱夏寶龍：報告肯定「一國兩制」　是向全世界的鄭重宣示

全國政協副主席、國務院港澳辦黨組書記兼主任夏寶龍，昨日（24日）主持召開黨組擴大會議，傳達中共二十大和二十屆一中全會精神，研究部署學習宣傳貫徹工作。



夏寶龍指，習近平繼續擔任黨總書記，充分反映黨心軍心民心所向，充分體現全黨全軍全國各族人民，對習近平的衷心擁護和愛戴，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」等。

他指，二十大報告深刻總結「一國兩制」實踐特別是香港由亂到治的歷史性成就，系統闡述堅持和完善「一國兩制」的新理念新思想新戰略，強調這一最佳制度安排必須長期堅持，這是對「一國兩制」成功實踐的充分肯定和高度凝練，是向全世界作出的鄭重宣示，為做好港澳工作提供了根本遵循。

深入學習貫徹黨的二十大精神，必須全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，必須堅持落實中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，必須堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，必須堅持依法治港治澳，發揮香港、澳門的優勢和特點，必須支持港澳發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，必須構建國內外更廣泛支持「一國兩制」的統一戰線，促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動「一國兩制」事業愈走愈穩、愈走愈好。