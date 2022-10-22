中委名單｜韓正夏寶龍駱惠寧均不在　港澳系統人事將大變

北京時間10月22日，中共二十大閉幕，官方對外發布二十屆中央委員會名單，值得關注的是，1954年出生、主管港澳的政治局常委韓正並不在名單中。原本不在十九屆中委名單之列的港澳辦主任夏寶龍未入列，原本在名單的中聯辦主任駱惠寧則出列。

自香港回歸至今，先後有四位政治局常委主管港澳系統，並作為港澳事務議事協調機構的主官。2003年7月，因應於七一大遊行帶來的形勢之變，中央成立由18個部門組成的中央港澳工作協調小組，由時任中共中央政治局常委、中央書記處書記曾慶紅擔任組長，全面領導港澳工作。曾慶紅之後，習近平、張德江、韓正分別於2008年、2013年、2018年接管港澳工作，且都是以政治局常委身份。今次韓正卸任，接下來常委層級誰來主管港澳事務，仍是未知數，需等到明年兩會才有確切答案。

夏寶龍，1952年出生，第十五、十六、十七屆中央候補委員，第十八屆中央委員，曾任浙江省人民政府省長、中共浙江省委書記及省人大常委會主任。在2020年2月臨危受命擔任港澳辦主任之前，夏寶龍曾一度退居二線，不過在2018年，不再擔任十九屆中央委員的夏寶龍重返一線，當選第十三屆全國政協副主席兼秘書長。

國務院港澳辦主任夏寶龍主持支援香港抗疫工作第二次協調會。（中通社）

駱惠寧，1954年出生，第十七屆中央候補委員，第十八、十九屆中央委員，具有豐富的地方執政經驗，先後擔任青海省委書記、山西省委書記等職務。2020年1月接替王志民擔任中聯辦主任前，駱惠寧已到齡退休，卸任山西省委書記，擔任第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。

今次夏寶龍未入列二十屆中央委員，以及駱惠寧出列，則意味着港澳辦、中聯辦主官在明年都將有新的變化。同時，在香港修例風波之後臨危受命的夏寶龍、駱惠寧，也已完成了各自的使命。

從以往慣例來看，港澳辦主官來源集中於統戰、外交和港澳系統。最早的港澳辦主任廖承志曾擔任中央統戰部副部長、中央對外聯絡部副部長等職，姬鵬飛曾擔任外交部部長、對外聯絡部部長，魯平則曾參與香港回歸談判並長期任期於港澳辦，廖暉則在國務院負責僑務工作，王光亞則從外交系統一路擢升至外交部副部長，張曉明則起自港澳系統，從副主任科員升至中聯辦主任、港澳辦主任。

中聯辦的前身是新華通訊社香港分社，2000年1月才改組為香港中聯辦，改組之後的中聯辦歷經六任主官，分別是姜恩柱、高祀仁、彭清華、張曉明、王志民、駱惠寧。除駱惠寧外，其他五人在擔任中聯辦主任前，都曾有過新華社香港分社、港澳辦副主任或中聯辦副主任經歷。

中聯辦主任駱惠寧。（張浩維攝）

不過，臨危受命的夏寶龍並非出自統戰、外交和港澳系統，這也意味着中央對港人事安排呈現更大靈活性。駱惠寧的先例也說明，中央在中聯辦的人事安排上將越來越不拘一格，因應於香港局勢之所需大膽啟用系統之外的人，來執掌身處香港一線的涉港主官。