反修例囚青北上工作？張欣宇關注能否獲批回鄉證　學者稱抗拒居多

反修例至少逾1,600人被定罪判刑，當中幾百人被捕時未成年，保安局局長鄧炳強稱將與商界合作，安排有意到內地發展的青年服刑後到大灣區工作實習。不過，一直關注反修例青年的立法會議員張欣宇透露，有被判無罪的被捕者曾向他求助，反映無法申請回鄉證，希望保安局出面籌備計劃，可以一併解決「反修例」遺留的問題。

發起「蛻變計劃」、幫助反修例被捕青年的中大學者宋恩榮，質疑因反修例入獄的青年會否願意到內地發展：「可能好多係中資，年輕人受唔受呢？」他形容，刻意強調北上大灣區發展是「黑色幽默」，認為政府為更生人士提供機會，毋須強調工作地點。關注囚權的社福界前立法會議員邵家臻，則說政治敏感人士連澳門都無法入境，實在難以預料內地部門如何看待這些有反修例案底的青年。



張欣宇稱計劃屬自願 放下包袱好機會

早前在《施政報告》答問會，向特首李家超關注囚青重投社會問題的張欣宇，透露計劃將以自願性質進行，據他向政府了解，除傳統職位之外，也有可能提供藝人助手的工作機會，安排他們協助到內地發展的香港藝人，相信工作內容有趣，更生人士容易適應及有發揮空間。而香港與內地關係愈趨緊密，若果最終計劃成事，將是更生人士放下包袱的好機會，也可改變社會對他們的印象。

不過，張欣宇估計大部分反修例囚青仍會選擇留港，政府最重要始終是協助他們在香港尋找機會。

宋恩榮：反修例囚青抗拒中資 有黑色幽默之感

宋恩榮接觸過不少因反修例入獄的年輕人，他認同計劃釋出善意，但認為這些青年不少仍然很抗拒到內地發展，更不會接受政府為他們安排工作：「（去大灣區）可能好多都係中資、國營企業、建制團體，年輕人受唔受呢？」他說年輕人的可塑性很大，但講明安排北上發展較為敏感，容易令公眾誤解，形容予人「黑色幽默」觀感。他說政府毋須刻意強調工作地區，最重要是提供重投社會的機會。

邵家臻：難料內地部門如何看待反修例案底

邵家臻則稱，不排除有更生人士對大灣區工作有興趣，但若果對象是反修例入獄的青年，自己則不感樂觀。他解釋年輕人一般對內地感覺較為疏離，對北上生活和工作興趣不大，加上在反修例事件中被捕的人，都傾向認為自己是被當權者拘捕，願意北上的機會更微。他提到，這類政治敏感人士連澳門都無法入境，難以預料內地部門如何看待這些有反修例案底的人士。

最重要是重投社會機會 宋：毋須強調大灣區

他們三人都關注這批年輕人能否取得回鄉證，宋恩榮舉例指，反修例風波期間氣氛緊張，過關到內地的年輕人都被查看電話。他說如果計劃下，反修例囚青可以獲批回鄉證，將顯示中央發出正面訊號。張欣宇則認為，由保安局出面籌備計劃，可以就回鄉證問題有效與內地機關溝通，「一般人好難自己搞得掂」，他希望年輕人盡早放下包袱，重投社會。

特首李家超早前表示，無可能改變年輕人的政治信念，因為「政治同宗教一樣，信咗一樣嘢就一樣嘢」，但會以行動拉近距離、加強互信。邵家臻則說，要吸引這群青年北上發展，需要由政府釋除他們心中的疑慮。

懲教已聯絡不同企業：未有統計數字

懲教署回覆《香港01》查詢，表示已聯絡不同企業為在囚人士安排生涯規劃講座，為合適的人士提供培訓及就業安排，包括到大灣區工作。至於有多少在囚人士感興趣、參與的企業數目、以至大灣區工作名額，署方都稱現階段沒統計數字，有關計劃仍在進行。