鄧炳強：反修例囚青了解國家後擬內地發展　出獄可安排大灣區工作

保安局局長鄧炳強今日（28日）在電台節目表示，《施政報告》重視在囚人士更生，留意到近年在囚人士的背景有所變化，數以百計年輕人因反修例事件入獄，當中不少是大專生及大學生，因此當局加強更生安排，包括與為囚友提供課程的都會大學簽訂備忘錄，承認在囚人士在其他大學取得的學分；出獄後也可安排入讀其他全日制大學課程等。



鄧炳強說，這批年輕人大多對內地認識不深，甚至沒有去過內地，但透過向他們講述中國五千年歷史和近年經濟發展後，部分人看法完全改變，希望到內地發展。他稱當局會與商界合作，安排有意北上發展的青年，服刑完畢後到大灣區工作或實習。



警隊難招聘尚有數千空缺

鄧炳強指，《基本法》23條立法從來沒有停止，但除了應對目前問題，也要面對將來挑戰，當局會參考其他地區的法例、以及國安法案件判決等草擬法案，不希望條例出台後又要修改。

鄧炳強又提到，警隊在招聘方面遇到挑戰，目前仍有數千名空缺，但形容警隊在挽留人才方面做得不錯，流失率低，例如會重聘退休警員，希望留住有經驗的人士。至於近年電話騙案猖獗，鄧炳強稱，當局正與電訊商商討阻截詐騙電話來電，並在懷疑詐騙電話來電時增設警示，助市民提高警覺。

盼不久接管河套方艙：討論如何符合內地要求

早前有傳，政府擬將河套區方艙醫院轉為「逆向隔離」設施，有關設施原本由內地管理，或於下周將移交保安局。鄧炳強僅回應指，目前政府與內地有關部門積極探討，討論如何達至內地的檢疫要求，希望不久的將來保安局可接手管理設施。