美議員促杯葛金融峰會　陳國基批扯上人權自由：無所不用其極壞事

由金管局舉辦的「國際金融領袖投資峰會」下周舉行，有美國國會議員呼籲國際銀行家杯葛峰會。政務司司長陳國基今日（29日）在電台節目上表示，反映美西方國家對中國及香港的打壓無所不用其極：「一個普通嘅金融峰會，都可以講到係人權啊、打壓言論自由啊，用呢啲無限上綱批評，目的就係想我哋搞唔成、或者搞得唔好。」



陳國基稱，美西方對香港的打壓不會停止，香港各界要同心協力防止有關情況出現。他又指，每次美西方傳媒打壓香港，自己都會「嗱嗱聲」寫信駁斥，以正視聽：「可能佢地（傳媒）覺得我哋（特區攻府）有道理，唔登我哋出嚟，我哋咪唯有出公開信。」



蝙蝠俠禁映惹猜疑：呢啲國家國安法可能嚴過香港

陳國基亦提及電影《蝙蝠俠：黑夜之神》被禁止在中環露天影院播放事件，指主辦方已經表明是由於該電影有暴力場面，不適宜在戶外播放，但卻被外國傳媒批評是打擊言論自由，認為西方以有色眼鏡看待香港情況，香港要小心防範：「呢啲國家國安法可能嚴過香港的國安法。」

0+0未有時間表 逆隔離須明白國家有難處

另外，陳國基提到香港的防疫政策會繼續逐步放寬，但不希望在抗疫路上走回頭路，因此需要在可控情況下慢慢放寬，希望市民生活及各行各業盡快回復正常。

被問到會否在今年前實施「0+0」檢疫安排，陳國基強調政府政策目的是盡快恢復正常，但暫時沒有時間表，仍要視乎疫情發展。至於與內地商討「逆向隔離」的進度，陳國基指一直與內地商討，明白國家有其難處，最重要是香港不會將確診個案帶入內地。