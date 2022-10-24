金管局：為金融峰會提供便利　須每日接受檢測　可於私人包間共膳

政府將於11月1日及2日，舉行「國際金融領袖投資峰會」，兩日活動包括於西九文化區 M+博物館內參觀與晚宴，以及在四季酒店內舉行峰會。



雖然本港入境措施已充放寬至「0+3」，不少人希望，港府於峰會期間，放寬入境措施至「0+0」，不過金管局總裁余偉文，今日（24日）於《匯思》撰文，指三天醫學監察期間，會為訪客提供便利，包括在醫學監察期間可在私人包間與他人共膳、進入一些需要查核「疫苗通行證」的處所等，若新冠病毒測試呈陽性，可坐專機離港。似乎政府認為，「0+0」仍不是時機。



余偉文指，峰會相關活動的籌備工作正緊張有序、按部就班地進行當中，一周後將在香港如期舉行，熱切地期待各地金融領袖出席。他們所代表的金融機構在全球金融市場各環節均佔領先地位，因此，對於如何管理全球面臨的一系列複雜風險和挑戰、對於怎樣善用金融的力量去自强並更好地服務社會，他們都有獨到的觀點和想法。

他表示，基於這個考慮，加上反應踴躍，當局已將峰會延長至11月3日，增設一個與國際投資者對話的專場，並在其他專題討論環節增邀重量級講者，相信講者的見解會對市場有很多啓發。

余偉文指，峰會相關活動的籌備工作正緊張有序、按部就班地進行當中。（資料圖片）

同時，行政長官剛發表《施政報告》，峰會也是一個很好的機會，讓來自海外的與會者更好地了解香港未來的發展方向、願景、將推行的落實措施，以及為海外企業提供的機遇。

另一方面，不少的與會者也向我表示，對來港參會充滿期待。當中一些將携同其全球管理團隊來港，好讓團隊在制定區域發展策略時有更實在的依據；不少參與者已安排與在港員工和客戶接觸會面；也有一些將舉辦機構誌慶活動，或借此機會考慮日後在港舉辦全球或區域活動。

這種活力和動能正是香港作為區域樞紐所具備的特點，也是展現香港逐步調整抗疫措施、走向復常之路的明證。因此，當局會採取一些必要的安排，讓峰會參與者可以充分善用短暫留港的時間進行各種活動。

在符合檢疫的基本原則和採取必需的防範措施的情況下，會為訪客提供一些合理的便利。（資料圖片）

若測試呈陽性可坐專機離港

這些安排總體上依循現行檢疫防疫措施的基本原則，包括訪客在赴港前、抵港、三天醫學監察期間均要進行新冠測試；如果測試結果呈陽性，可選擇乘坐專機離港，或者進行隔離，直至從公共衛生角度考慮被視作安全，方可取消隔離。

在符合這些基本原則和採取必需的防範措施的情況下，會為訪客提供一些合理的便利，包括在醫學監察期間可在私人包間與他人共膳、進入一些需要查核「疫苗通行證」的處所等。

他表示，十分感謝衛生當局在這方面作出適當的安排，也感謝峰會參與者願意「重新體驗」 一些在他們所在地已不再實行的防控措施。未來幾天將傾盡全力，務求峰會成功舉行，「聽說跑馬拉松會讓人上癮，説不定辦峰會也會上癮？無論如何，眼前的目標只有一個：衝線！」