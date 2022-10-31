通關︱盧文端：二十大後內地放寬檢疫是必然趨勢　政策將逐步出台

政界早前有傳中共二十大過後，內地對外檢疫限制有放寬的可能，但至今未有明確進展。全國僑聯副主席盧文端於《明報》撰文指，中共二十大後內地放寬入境檢疫限制是必然趨勢，香港早前放寬入境檢疫限制、舉辦國際金融領袖投資峰會，已然為國家提供了借鑑。



中央可安排央企為香港援建公屋

盧文端指出，二十大對繼續實施「一國兩制」大派定心丸，其中報告首次提出形成更廣泛的國內外支持「一國兩制」的統一戰線，即在國際上說好香港「一國兩制」故事，亦是一項重要的工作要求。

此外，他提到報告專門講支持香港的三點內容中，第一點就是支持發展經濟、改善民生、破解矛盾和問題，這表明中央高度重視香港的經濟民生，尤其是普通市民的安居樂業問題，在中央推動和支持下，公屋的興建會大大加快。盧文端相信：「如果香港希望中央像幫助香港高速興建方艙醫院那樣，請求中央安排央企為香港援建公屋，中央也一定會大力支持，相信央企亦會有心有力熱心參與，為香港的社會民生作出更大承擔」。

有關入境安排，盧文端指：「港人關心的二十大之後內地放寬入境檢疫限制的問題，我想這是一個必然趨勢。」內地航空公司計劃10月底恢復多條國際航線，就是一個放寬入境的信號，這是國家復蘇經濟、構建開放新格局、實現國際國內「雙循環」的需要。中央支持香港大幅放寬入境檢疫限制對疫情的影響及走向，實際上已發揮先行先試的作用。

他又指，香港舉辦的國際金融峰會採取方便海外嘉賓的檢疫安排，亦為內地提供借鑑，相信內地放寬入境檢疫限制會循序漸進、按部就班出台。