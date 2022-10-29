通關內地年內放寬？梁振英籲唔好等：倘重視機遇　7+3代價值得付

早前盛傳中共二十大後，香港到內地的通關配額有機會調整、且檢疫期可能縮短，全國政協副主席梁振英呼籲市民不好再等，可能有人覺得在「7+3」隔離要求下返內地是浪費時間：「但如果你真係重視去內地開拓事業、尋找機會，唔好等，『7+3』係一個代價，但呢個代價係需要付出、值得付出。」

梁振英指，「7+3」的檢疫要求已經較過往「14+7」縮短，相信放寬是一個趨勢方向。現時市民做到的是接種疫苗、做好個人衞生，希望將本地個案維持在較低水平，讓內地比較放心，容許市民較自由進出內地，但強調不應再守株待兔等通關檢疫放寬。



放寬檢疫是方向 病毒正不斷弱化、重症死亡較少

梁振英接受電台訪問，未有直接回應與內地免檢疫通關能否在短期內實現，但指病毒不斷弱化、重症死亡個案較少，放寬檢疫是趨勢方向。不過他指內地機會多，香港不應該再等，舉例從西九乘高鐵只需35分鐘車程的南沙，生活成本低，面積比新加坡大，不但有現代服務業及車廠等工業，貨櫃碼頭每年吞吐量已超過香港，認為應把握時機到內地發展。

他提到香港應用好優勢貢獻國家，包括香港的商譽、法規管理及專業服務。他指內地現時過度依賴西方律師事務所，公司上市、做買賣或者打官司都將所有檔案交給外人，而且永久存檔，在國家對外關係不斷變化的情況下，令央企、國企和民企都變得被動，甚至安全受到威脅，香港可以在這方面提供替代服務。