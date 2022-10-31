立法會補選︱提名期明日開始　選管會新任主席視察選舉主任辦事處

立法會選委界補選將於12月18日舉行，提名期明日（11月1日）開始。選舉管理委員會主席陸啟康今日（10月31日）到訪位於添馬政府總部接收提名表格的選舉主任辦事處，實地了解接收提名表格的流程，以及視察場地的準備情況，是他上任後首次出席公開活動。



陸啟康表示：「選舉主任辦事處的各項安排已經準備就緒，工作人員會確保明日展開接收提名表格的工作能順利進行。」陸啟康已於上星期二（10月25日）為選舉主任舉行簡介會，強調選舉主任的重要角色及職責，提醒選舉主任必須根據相關選舉法例和選舉活動指引處理選舉工作，以確保是次補選在公開、公平和誠實的情況下進行。

選管會提醒，選舉委員會界別補選的每位獲提名人士必須得到最少10名但不多於20名選舉委員會委員簽署同意提名，當中須包括選舉委員會五個界別中的每個界別不少於2名但不多於4名委員的提名。每名選舉委員會委員只可就選舉委員會界別補選簽署一份提名表格。獲提名人士應盡早遞交提名表格，以便表格上有任何錯漏的情況下也可在提名截止前作出更正。獲提名人士必須在提名期內的星期一至五上午9時至下午5時，及星期六上午9時至中午12時，親自把填妥的提名表格和25,000元選舉按金送交選舉主任。