陳茂波免隔離之謎解開　核酸檢測陽性但符合康復個案情況

財政司司長陳茂波10月27日在沙特阿拉伯利雅德訪問時，新冠肺炎快測陽性，隨即結束訪問行程，於10月31日上機回港，11月1日傍晚到埗，翌日（11月2日）即出席國際金融峰會，並在演講期間除下口罩。



政府回應傳媒查詢，解釋陳茂波的抵港檢疫安排。



政府發言人表示，根據現行入境防疫安排，所有從海外地區或台灣來港人士均須於預定起飛時間前24小時內進行快速抗原測試，取得陰性結果並透過衞生署健康及檢疫資訊申報表申報方可登機來港。自6月1日起，3個月內染疫的人士，登機前即使核酸檢測陽性，只要24小時內的快測結果為陰性即可登機，而9月26日起相關核酸檢測規定已改為快測。

政府發言人指，從海外地區或台灣來港人士，抵港後不論曾否感染新冠病毒，均必須於抵達機場時進行核酸檢測，並按「檢測放行」安排，於採樣後毋須在機場等候結果，可按一般抵港流程離開機場。如抵港人士核酸檢測呈陽性，而電子健康申報近日曾感染新冠病毒，衞生署會根據申報感染紀錄及檢測結果數據，將個案界定為已康復個案或確診輸入個案，並以此決定適用的檢疫或隔離安排。

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根據衞生署紀錄，9月26日至11月1日期間，有455名抵港人士申報曾在3個月內感染，而在登機前快測陰性，但在抵港後核酸檢測呈陽性。發言人指，相關人士均沒有病徵，核酸檢測的Ct值（抗體水平）相對較高，經衞生署評估為應不具傳染性的康復個案，而不被列作剛感染及仍具傳染性的確診輸入個案，毋須接受隔離或「紅碼」限制。衞生防護中心亦會跟進該些人士其後的核酸檢測結果，確定他們持續不具傳染性。

抵港前快測陰性 無病徵Ct值亦高

發言人指，陳茂波亦要跟從相關入境防疫安排，昨日抵港後機場核酸檢測結果為陽性，但Ct值處於上述康復個案的範圍內，沒有出現病徵。衞生防護中心經過上述評估過程後，將陳茂波列為已康復個案，毋須隔離亦不受「紅碼」限制。

發言人說，陳茂波出席國際金融領袖投資峰會，須遵守其他適用於海外來港參與峰會人士的措施，而他亦已表示為審慎起見不會參與峰會宴會。