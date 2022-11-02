陳茂波屬「康復個案」點解讀　專家：核酸檢測陽性　惟CT值高於30

近日到沙特阿拉伯利雅德外訪的財政司司長陳茂波，上月26日於當地確診，逗留至昨日檢測結果陰性，才啟程回港。他稱已連續兩日快測陰性，落機後亦有接受核酸檢測。昨晚財政司司長辦公室公布，衞生署評定陳茂波屬於康復個案，不具傳染性，不用隔離，惟未有交代核酸檢測結果，陳茂波今日（2日）有出席「國際金融領袖投資峰會」，此舉引起外間猜測。



呼吸系統科專科醫生梁子超指出，若個別人士在外地染疫，但有較為完整的確診記錄，在確診第6至7日快測連續兩日快測陰性，抵港時雖然核酸檢測結果陽性，但若CT值大於30，相信已無傳染性，可不需進行隔離。



感染及傳染病醫學會副會長林緯遜則指，理論上衞生防護中心會就個別個案進行評估，再決定其是否屬於康復者 ，「相信所有人都係咁樣做」。



有醫學化驗業界人士解釋，新冠病毒核酸檢測是用CT值(即病毒量)去計算結果，所以核酸檢測除一般人熟悉的陽性或陰性結果外，亦包含一個CT值，意味著衞生防護中心在得悉檢測結果同時，也可以根據CT值去評估相關人士是否已康復，一般為CT值高於30，但不同化驗所用作評估陽性或陰性的CT值會略有差異。新冠患者在康復期間病毒量會下降，CT值逐步提升，但有部分人例如年紀較大者，「因抗體出得比較慢」，要較長時間才能在核酸檢測轉為陰性，故當CT值高於30，亦已可視為康復，此準則亦應用在出院病人上。



《香港01》已向衞生防護中心查詢陳茂波的核酸檢測結果，以及康復個案康的評估準則，正等候回覆。



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核酸檢測陽性、CT值高於30亦可視為康復

梁子超表示，假如個別人士在外地染疫，但有較清晰完整的感染及快測轉陰性記錄，在確診第6至7日快測連續兩日陰性，抵港時就算核酸檢測結果是陽性，但CT值大於30（即病毒量較低），相信「如（確診及轉陰記錄）記錄做得好，有一定彈性嘅」，可以寬鬆方法處理。他指，相關人士可以本港沿用的一套防控標準，即如患者確診入院，隨後CT值大於30，就能解除隔離出院，這類病人普遍不具傳染性，「我哋醫院（病人）出院時都係會咁，唔會等到全部陰性先至比佢走。」

CT值好高、即病毒量低不具傳染性

林緯遜則指，如抵港人士如核酸檢測呈陽性，理論上衞生防護中心會就個別個案作評估，例如相關人士是否為最新感染者、抵港核酸檢測CT值為多少、病徵如何等，再決是否屬於康復者 ，「相信所有人都係咁樣做......唔排除衞生防護中心喺個別市民評估個案，見到入境之後CT值好高，咁都未必要佢做隔離，司長未必係唯一嘅個案。」他相信這類個案已不具傳染性 。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，如抵港人士如核酸檢測呈陽性，理論上衞生防護中心會就個別個案作評估，再決定其是否屬於康復者。（資料圖片／黃舒慧攝）

林緯遜表示，衞生防護中心未有列明如何評估相關人士為康復者，「呢啲嘢無寫得清楚嘅，呢個準則係無白字黑字寫出嚟（如何評估康復）......但（中心）寫返緊啲無咗彈性處理，又好似返去之前又收緊返咁。」

梁子超建議，政府可考慮為最近在外地感染並康復人士設立特別呈報機制。（資料圖片）

倡為外地新近染疫回港的康復者設特別呈報機制

梁子超建議，若將來入境檢疫措施能夠做到「0+0」，同時保留抵港機場核酸檢測措施。政府可考慮為新近感染並康復人士設立特別呈報機制，讓他們在抵港前呈報在外地感染的日期及最近快測結果。如抵港核酸檢測呈陽性，再視乎CT值的高低決定其是否需要隔離。不過就算曾在外地確診的抵港人士無需隔離，亦建議多做一次核酸檢測，確保CT值高、病毒量低，就能當成康復者處理。

有專家則指，核酸檢測的敏感度遠高於快測，如前者的病毒CT值超過30，應屬已死的病毒基因，並無傳播性，估計陳茂波因有重要公務在身，或屬個別例子，如他一直配戴口罩及留意雙手衞生，應不會傳播病毒。