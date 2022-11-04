09年後出生擬禁煙　吸煙委稱煙草違現今標準　邵家輝：人有選擇權

香港吸煙與健康委員會倡議仿傚新西蘭訂立「無煙世代」法案，建議禁止向2009年後出生的人售賣煙草，並大幅調高煙草稅100%，令每包香煙零售價上升至接近100元，其後兩年每年加稅50%，至2025年可將零售價提升至約200元。



委員會主席湯修齊今日（4日）表示，吸煙引發癌症及心臟病等，最終由公共醫療系統「埋單」，希望吸煙人口能夠「截龍」。對於建議被指剝削成年人選擇權，湯修齊稱，以現今的道德及公共衞生標準，傳統香煙不應容許出售，只是為顧及已有煙癮人士才存在，強調不應該讓年輕人加入吸煙行列。自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝則認為，香港是自由社會，成年人有選擇權，相信他們會自行衡量利弊，若以極端手段規範並不理想。



湯修齊冀煙民「截龍」 邵：夜晚K歌係咪健康？

湯修齊說，有調查顯示，超過5成受訪者贊成禁止指定年份後出生人士買煙，亦有成功戒煙人士表示不希望「下一代衰」，贊成有關做法。他有信心本港吸煙率能在兩年內，由9.5%減至7.8%，相信最有效鼓勵戒煙的方法仍是大幅增加煙草稅，建議在巴士站附近設非吸煙區，減少市民受二手煙禍害。

邵家輝指出，世界上只有不丹一個國家禁止賣煙，結果導致私煙充斥，最終不丹決定容許售賣煙草，並降低煙草稅。他稱，本港吸煙人口不斷下降，甚至是發達城市中最低，相信吸煙人士會衡量利弊，不應妖魔化這選擇：「有人覺得夜晚去卡啦OK唱歌飲酒，係咪健康呢？……人有娛樂，有自己選擇權！」

他指將香煙零售價大幅加至200元，等於歧視基層人士：「有錢人無所謂可以照食，基層人士無咩錢就唔好食啦，咁係唔健康現象！」

關注組反指新西蘭不禁電子煙 做法人性化

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律指，大幅增加煙草稅只會助長私煙市場，無助市民戒煏，認為政府應加強打擊私煙。他續說，新西蘭情況與香港不同，當地有全面監管煙草藍圖，沒有禁售電子煙，反而是以新興煙草產品代替傳統香煙，做法人性化，又稱有數據顯示電子煙有助吸煙人士戒煙。