吸煙與健康委員會倡明年加煙稅100%　2009年後出生終身禁買煙

特首李家超剛公布的施政報告制訂了110項「關鍵績效指標」（KPI），其中第68項為醫務衞生局於2025年內，將吸煙率由現時9.5%減低至7.8%，據悉，政府計劃於明年初就進一步推低吸煙率的相關政策展開公眾諮詢。



香港吸煙與健康委員會認為要在約兩年半內達到7.8%的KPI，需大幅提升煙稅，倡議在明年增加煙稅100%，至每包香煙零售價上升至接近100元，其後兩年再每年分別加稅50%，到2025年可將零售價提升至約200元，因售價高昂，從而鼓勵更多煙民戒煙。



煙稅目前僅佔煙價61% 遠遠未達世衞建議 倡分3年加稅

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，本港有近10年未加煙稅，現時香煙零售價每包約60元，煙稅佔約61%，遠遠未達世界衞生組織建議的75%或以上，而建議大幅加煙稅100%後，才會到達世衞的建議比率。

吸煙相關醫療開支估計每年達50多億元

他稱，香港大學2011年一項研究曾推算，與吸煙相關的病假、入院及相關醫療開支估計每年達50多億元，現時相信已遠超此數，隨時達百億元以上，而大幅增加煙稅是最有效推動戒煙的方法之一，如能連續三年，分別每年加100%、50%及50%，則本地煙草零售價會與澳洲等國家相約，有助推低吸煙率。

吸煙與健康委員會倡研擴大室外禁煙範圍 包括公屋禁煙

他指，委員會亦倡議政府修例擴大室外禁煙範圍，包括公共交通工具等候處、學校外10米範圍、餐廳酒吧露天範圍，以至研究公屋禁煙等。機場因疫情關閉定點吸煙區，亦會爭取機管局在疫情完結後不要重開。

現時不少零售點都會將煙草產品擺放當眼處，成為不少戒煙者「復吸」的一大誘惑，湯修齊建議政府應禁止零售店舖展示煙草產品，只能在顧客購買時才取出。另外，亦建議可考慮將煙包警告字句剴圖像擴大至100%。

吸煙與健康委員會主席湯修齊建議增加煙稅100%。(資料圖片）

疫下口罩令致戒煙人數上升

香港吸煙與健康委員會總幹事黎慧賢指出，疫情接近三年，因受口罩令影響，多了煙民因不想冒險在戶口除罩吸煙，令戒煙人數上升，但擔心隨著社會復常，吸煙人數會回升，或戒煙者會復吸。她亦建議政府應禁受青少年及女性歡迎的「調味煙草」產品，尤其薄荷煙，相信禁售後可推動戒煙。

引述盧寵茂提及考慮仿傚新西蘭 禁向指定年份後出生人士銷售煙草

湯修齊又指，早前與醫務衛生局局長盧寵茂會面，盧寵茂提及會考慮仿傚新西蘭等做法，禁止向指定年份後出生的人銷售煙草，湯修齊則建議將2009年或之後出生的人士訂為「無煙世代」，即是到2027年本屆政府任期屆滿，18歲或以下的人士將禁止買煙。