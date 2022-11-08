李家超稱0+3效果好：出入境續升　疫情無離開　紅黃碼口罩令不撤

國際七人欖球賽在防疫限制放寬下順利舉行，政府昨日（7日）公布最新安排，容許持有黃碼的訪港旅行團以「團進團出」方式出入主題公園、博物館以及寺廟等指定場所，另外也可在食肆「包廂」用膳，被視為香港復常的又一舉措。

行政長官李家超今日（8日）行政會議前見記者，談及國際金融峰會及七人欖球賽等一系列大型活動成功舉行，重申在風險可控下會為大型活動釐定針對性防疫方案，希望逐步增加活動空間。



不取消「黃碼」 李家超：疫情無離開我哋！

【10:05】被問到會否取消「黃碼」，以及與內地通關進展，李家超表示不會取消黃碼，否則難以進行風險管理，現時每日確診個案徘徊4千至5千宗，「疫情無離開我哋！」他強調政府「對內」會容許社會有最大活動空間，盡量容許社交及經濟活動推行。他提到，政府與全力與內地有關單位商討通關，而內地有管控疫情需要，兩方會不斷探討實際操作。

「入境遊」何時放寬至自由行？李：須按部就班

【10:02】被問到入境旅客率先放寬至「團進團出」，何時惠及入境自由行，李家超指，要有序穩妥進行措施，便需要有優次之分，今次考慮到旅遊界的經濟需要，在風險可控下按部就班，不希望出亂子，強調政府以社會最大利益為依歸，希望以最少代價，換取最大回報，未來會按實際運作經驗再檢討，判斷下一步如何走。

對於前財政司司長曾俊華批評，強制醫護在公院服務一定年期的建議會導致公院醫護離開，希望政府不要「阿茂整餅」。李家超稱，本港需要增加醫護人手，但本地培訓的醫護有限額，政府需要想辦法解決、與業界溝通，相信醫護除了熱愛專業之外，也希望承擔社會責任。

李家超行會前見記者。（張浩維攝）

峰會有銀行家形容「香港閃閃發光」

【09:55】李家超表示，近來一系列大型活動成功舉辦，包括國際金融峰會及國際七人欖球賽，充分表現了香港的活力動力。他引述峰會有銀行家對香港的評價，形容香港「閃閃發光」，外資可通過香港在中國建立強大的資產服務，「亦有總裁講香港絕對係國際舞台上嘅金融中心」，自己聽到後好鼓舞，「佢哋好認同香港嘅金融中心地位！」

李家超表示，一如《施政報告》提及，政府會在風險可控下設定針對性方案，令國際盛事、大型活動、經濟活動順利舉辦。因此，最新與旅遊業界落實「團進團出」，讓旅行團可以在領隊管理下到主題公園、博物館以及寺廟等指定場所，另外也可在食肆「包廂」用膳。

入境檢疫、社交距離按實況檢討 風險可控下漸放寬

李家超說，針對性方案增加了經濟活動，對外對內會同步進行，包括針對抵港人士管理的「0+3」。他形容「數字令人鼓舞」，最新11月的數據顯示，機場出入境人次是「0+3」前的2.16倍，入境數字則是2.26倍，非港人及非內地人入境數字是3.5倍，數字不斷上升，政府會按疫情數據不斷檢討。

至於對內，政府也正逐步減少社交距離限制，包括12人一枱、無營業時間限制，強調會按實況檢討，目標在風險可控下「有序穩妥盡量將限制逐步減少」，讓大家可以有更多社會、民生及經濟等活動。