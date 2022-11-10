林鄭卸任後首受訪：中央曾關懷我有無失眠　談兒子再度哽咽

前特首林鄭月娥卸任後首度受訪，接受內地《南方網》訪問，多次提及中央對她的支持，包括修例風波期間，中央官員關心她的健康，問她晚上會不會睡不好，她表明不會。而她談及家人期間再次哽咽，慨嘆幼子受到無理的人身攻擊。



談家人再次哽咽：小兒子受到人身攻擊

林鄭在訪問期間，披上其喜愛的淺藍色絲巾，神情輕鬆。他回顧她的五年任期，以及2019年的修例風波。「在那樣嚴峻的場面中，我遭受質疑是無可避免的，有很多人動搖也是可以理解的，就連一些平日支持政府的人，都開始質疑政府究竟有沒有辦法可以止暴制亂。」

她解釋，當時如此堅定下去的三大原因。一是中央的信任、主導和關懷，「從來無懷疑過我有無能力處理……對我表示關懷，關懷到問我會唔會失眠，結果係無（失眠）嘅」。

其二是她是為人講信用，2017年她就任演辭中引述過《同舟之情》的歌詞「只要在你身旁，就會為你護航」，所以在關鍵時刻並不會落跑。

第三個原因是家人的支持。說到這，林鄭哽咽地說，「我的家人不僅承受無形壓力，還有有形的壓力，尤其小朋友（指小兒子林約希），在學校受到一些不明是非的人的人身攻擊。」

林鄭大讚自己的家人：「他們始終信任我。這種信任通常都是來自很親密的人，而且是長時間在一起的人。你會知道他做事的出發點、他的初心、他的原則，你不需要對他做的事懂多少，你們也不需要分析或者辯論。這就是家人。」

被問到丈夫林兆波有否向她講一些支持的說話，林鄭笑着回應：「基本上是不說話，他的支持是不需要說話的，（我們）去到一個境界，是無需要說話的。」被問到是否習慣退休生活，林鄭指：「我非常習慣。因為卸任行政長官之後，有另一個角色等著我，那就是家庭主婦。我的確很希望做一個普通人，做回我丈夫的太太，兩個孩子的媽媽。我也有很多老同學、老朋友，大家終於有時間可以相聚。」

承認未做到「同行」 反對派欲推翻政權無溝通基礎

被問到任內有沒有遺憾，林鄭沒正面回應：「做人最好不要提『遺憾』，要滿足於現狀、要感恩，如果想繼續貢獻力量，就要向前看。」

她承認無法做到當年競選口號中的「同行」「we connect」，因反對派不認同「一國兩制」，無法構建溝通的基礎。「我盡了最大努力，嘗試與政府意見不一致的政黨、組織聯繫、交流、溝通。我也認識到，『同行』的前提是共同的基礎、共同的理念、共同的思想。這個基礎必然是『一國兩制』，宗旨是『一國』為本……但有一小部分人士，根本就不接受『一國』，甚至有野心推翻政權，這些人難以成為『同行』夥伴。我任內也有很多事件發生，所以難以完全落實這項工作。」

她又透露，今年6月30日國家主席習近平來香港時會見她，希望她「繼續為香港和國家的發展作出貢獻」：「我想，我在最前線經歷了『一國兩制』實踐最艱難的階段，對如何更進一步實踐深有體會。所以，我希望能夠多做些宣傳『一國兩制』實踐的工作，不僅對香港市民，還有內地人民、台灣人民。如果能夠準確掌握『一國兩制”的內涵，大家就會明白香港與內地的關係，有利香港更好融入國家發展大局。」