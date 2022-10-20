李家超首份施政報告近年最「長氣」　163分鐘遠超林鄭、梁振英

特首李家超昨日（19日）宣讀任內首份《施政報告》，除一如所料在土地房屋、吸引人才政策上多有着墨外，另一個特點就是「長」，但並非指全文長度，而是指宣讀的時間。

《香港01》初步統計，發現李家超今次宣讀《施政報告》的時間長達163分鐘，相比前兩任特首梁振英、林鄭月娥每一次宣讀《施政報告》的時間都要長。



▼特首李家超首份施政報告懶人包▼



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梁振英「穩定」花約兩小時

正常而言，《施政報告》是立法會暑期休會後的第一次大會（通常在10月），但董建華任特首後期及梁振英任內都在1月宣讀，開始的時間一般都是上午約11時正。立法會自第五屆（2012至2016年）起，會議全程可以透過網上廣播重溫，因此可以完整統計宣讀施政報告的時間。

在梁振英任內，由於他和民主派關係緊張，每次到立法會宣讀《施政報告》時，總是會遇到激烈抗議，因此經常延遲開始。縱觀他任期5年《施政報告》，統計得出的時間如下（要注意的是，2015、2016、2017年三次梁振英《施政報告》，引入了中場休息時間，本統計會減去相關時間）：

2013年：130分鐘（全文約2.8萬字）

2014年：117分鐘（全文約3.4萬字）

2015年：108分鐘（全文約3.1萬字）

2016年：126分鐘（全文約2.6萬字）

2017年：128分鐘（全文約3.4萬字）

林鄭時間有長有短 2019年無法在立法會宣讀

林鄭月娥任內的《施政報告》，時長就比較「飄忽」，因為她首兩份《施政報告》原文都相當長（2017年5.1萬字、2018年6.1萬字），因此她讀出的是簡略版，只提重點。2019年《施政報告》，由於正值修例風波，林鄭月娥宣讀時遇到民主派激烈抗議，要改以視像宣讀。上述3次《施政報告》時長都不足1小時。但到2020年及2021年，林鄭宣讀《施政報告》時就讀出全文，兩次都花了逾兩小時。

2017年：40分鐘（全文約5.1萬字，只讀簡要版）

2018年：40分鐘（全文約6.1萬字，只讀簡要版）

2019年：51分鐘（全文約1.1萬字）

2020年：137分鐘（全文約3.4萬字）

2021年：137分鐘（全文約3.4萬字）

▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



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李家超語速較慢需時較久

李家超昨日宣讀《施政報告》期間，過程大致暢順，除中途喝水外沒有特別停頓。根據統計，今年《施政報告》共約3.2萬字，與過去兩任特首相比，處於中游水平。不過由於李家超說話語速較慢，因此他由11時02分開始發言，下午1時45分才宣讀完畢，全長163分鐘。