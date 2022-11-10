二十大辯論｜何君堯批官員做事思前想後：去殖化變咗去植髮

立法會今日（10日）續會，通過「學習二十大精神，推動香港發展」議案。選委界議員何君堯發言期間，重提近日他提出提出公園名稱要「去殖化」一事，質疑官員沒有好好學習國家的「鬥爭精神」，做起事來畏首畏尾，「去殖化，原來最後變咗『去植髮』」。



今日睇人哋成功，嘻嘻哈哈，錦上添花，當你要做嘅時候，你就思前想後。 立法會議員何君堯

後方陳月明辛苦忍笑

何君堯指，希望有朝一日都可以親臨大會堂聆聽報告，指實現中華民族偉大復興，必須堅持鬥爭精神，例如行政上，很多老大難的問題要勇氣、堅持鬥爭才可攻堅成功：「今日睇人哋成功，嘻嘻哈哈，錦上添花，當你要做嘅時候，你就思前想後。」

他又重提近日在小組委員會提出公園名稱要「去殖化」，以中國歷史名人命名一事，指：「我哋成日講話去殖化、去殖化，原來最後都係變咗『去植髮』（坐在他後方的陳月明，忍俊不禁笑起來），去殖化又唔夠膽做！」

何君堯又指：「好似台山佬講英文，英文就唔需要識得多，最緊要就識兩個，一句yes一句no，yes就好過no啦，no親你就事幹多（後方陳月明繼續忍笑）！所以我哋就要因循苟且，個公園名就跟條街，照改啦。掂下都可能有罪，點做嘢？點樣鬥爭？」因此他認為學習二十大精神不可流於口號式，要貫徹始終，批評有人「講就無敵，做就有心無力」。

何君堯談到政府「去殖化」變「去植髮」，後方的陳月明在忍笑。（立法會直播截圖）

張欣宇：西式現代化太強調個人利益 加劇貧富懸殊

民建聯陳恒鑌表示，國家主席習近平在「七一」講話時，重申「一國兩制」必須長期堅持之外，更在「二十大報告」中，三次提到「一國兩制」，他指這體現對香港發展的重視、肯定及關心。他認為，香港作為國家對外的超級聯繫人，若無適當落實一國兩制，發展容易出現偏差：「打著偽民主的旗號，阻撓『一國兩制』、『港人治港』嘅發展，甚至引入外國勢力影響國家安全。」他感謝國家及時「出手」，推出《國安法》，使香港由亂及治，重回正軌。同黨的鄭泳舜認同「二十大報告」為「一國兩制」提供信心：「『50年不變』，係無界限！啲人話50年之後會『一國一制』，係癡人說夢話！」

民建聯主席李慧琼亦提到，香港作為對外聯通的角色意義，她期望香港未來可加強金融、創科、航運等發展，除了為國家提供更多專業人才外，更可協助推動人民幣國際化，貢獻民族。

法律界議員林新強指出，西方一套民主政制「唔單止去到其他國家水土不服，喺自己國家都快要崩潰」，香港需要理順行政立法司法關係，並吸引各地人才。

香港新方向張欣宇指，中國式現代化會按國家現況而制訂發展方式：「西方國家的現代化過於強調個人利益，甚至會出現個人利益凌駕於國家利益的情況……加上極端的優勝劣汰，容易出現貧者愈貧，富者愈富的情況。」相反，中國受傳統文化影響，國家抱著「不可以放棄弱者」、「共同協助」的態度，有信心國家在現代化道路上，可避免重蹈覆轍西方國家現代化中出現的過錯。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，會虛心聆聽議員的寶貴建議，強調政府重視學習貫徹、宣傳二十大精神，開創香港工作的新局面，為國家政策作更大貢獻。議案最終在沒有記名表決之下獲得通過。