二十大辯論｜ 陳學鋒批恃自由拒打針：受西方影響　應多教三字經

立法會大會今日（9日）討論由選委界議員林順潮提出的「學習二十大精神，推動香港發展」議案。議案下午一時幾開始討論，立法會特別延長辯論時間讓所有議員都有機會發言，於下午6時半結束，近5小時的討論，仍有十幾名議員輪候，會議明早（10日）9時繼續。



新思維議員狄志遠提到「一國兩制」的意義，他認為「一國兩制」已體現中央對港的管治權，港府有責任進一步推進政制民主化，落實《基本法》中列明的「雙普選」。他指香港聯通國際的優勢除了資本以外，更出於外界認同香港的體制信念和價值。



民建聯議員陳學鋒則指，港人過去一直受西方價值觀影響，甚至以「個人自由」為由拒絕接種疫苗，忘卻甚麼是社會責任。他認為，政府有責任加強港人的中華文化教育：「我諗睇三字經嘅學生人數，一定少過迪士尼經典公主嘅人。」同黨的何俊賢則認為，政府須加強宣傳「二十大報告」，令更多基層市民了解報告理念，建議政府可以參考內地做法，邀請官員及學者到學校宣傳。



狄志遠籲雙普選珍視香港價值 放下對內地成見

狄志遠認為「一國兩制」共有三個面向，包括「中央全面管治權，港人治港，高度自治」、「維護國家安全及破解經濟社會發展中的矛盾及問題」、以及「聯通國際」。狄志遠認為，在確立中央全面管治權下，香港要繼續走「港人治港，高度自治」的路徑，中央需要相信港人有管理好香港的能力，同時呼籲港人放下對內地的舊觀念，多認識祖國，減少矛盾。他強調，行政長官及立法會普選列明於《基本法》中，「雙普選」是香港政制發展的最終目標。

新思維議員狄志遠重點提到「一國兩制」的意義，他認為「一國兩制」已體現中央對港的管治權，港府有責任進一步推進政制民主化。（歐嘉樂攝）

狄：聯通國際優勢源於香港體制信念

狄志遠指，在聯通國際方面，香港的獨特優勢正正是源於香港體制的信念及價值，指香港本質是自由、開放及民主，強調政府須接受市民監察，期望市民放下成見，與政府共同合作，邁向復元及復和。

至於該如何解決經濟社會發展中的矛盾及問題，狄志遠認為，雖然香港在推出《港區國安法》後，成功穩定社會，不過民心仍不穩：「市民對政府失去信心，甚至有市民因為對政府失望而離開香港。」他建議政府要聽取民意，團結各方、施政為民。他期望新官員能保持新風氣，為市民解決問題：「過往的官員常被批評『離地』⋯⋯唔知道 7-11係冇廁紙買！我盼望新官真係可以每日解決一個問題，提速、提效、提量，唔希望係『新官上任三把火』，做得唔好嘅官員就應該要負上責任！」

何俊賢批官宣口號式：唔係單純講「青年強，國家強」

不過，陳學鋒則認為，香港以往的發展受西方文化主導，一直標榜自由、民主、人權為主流價值觀。相反卻較少重視中華傳統文化：「對忠、孝、仁、智、禮、信等儒家思想，就認為係老套、過時！」他以接種疫苗為例，認為不少人以西方思想中的「個人自由」拒絕接種疫苗，源於現行教育制度未就中華傳統文化著墨，建議政府主動挑選合適讀物供學生閱讀，多做「精神文明建設」。

何俊賢批評政府未有向公眾多解說「二十大報告」內容：「政府話我哋要將『二十大』融入《施政報告》入面，可能會提到啲關鍵詞嘅，例如『三個務必』、『極不尋常、不平凡五年』、『三件大事』、『新時代偉大變革』、『中國共產黨嘅中心任務』⋯⋯當然，佢（市民）聽過曬呢啲，但無人會記得啲內容。」

何俊賢建議政府可參考內地推廣「二十大精神」的做法：「省、市、縣，全部政府做，然後入到學校，（官員）就住自己負責嘅範疇入面，去講佢自己嘅崗位可以為國家貢獻啲咩，佢自己要主動提出嚟！」他要求政府發表「追加報告」，詳細說明會有何措施協助「二十大精神」在港全面落實，「唔係單純咁同我講『青年強，則國家強』咁簡單！」