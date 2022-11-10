立法會補選︱新民黨何敬康報名：家世顯赫非優勢　與普羅市民無異

立法會補選於12月18日舉行，「Save HK」創辦人、新民黨中委何敬康今午（10日）到政府總部報名參選，獲新民黨主席葉劉淑儀、常務副主席黎棟國陪同。

何敬康表示，自小生長於愛國愛港的家族，其祖父常教誨他：「無國便無家，無家便無我」，所以他立志要把握機會回饋祖國、貢獻香港，堅定不移地支持「一國兩制」。

何敬康作為澳門前特首何厚鏵姪子，被問到家世顯赫會否為其參選帶來優勢，或被大眾貼上負面標籤，何敬康直言「不會有這想法，目前只想做參選工作」，他解釋指：「我同大家一樣，都係香港市民，千祈唔好以為我與別不同。我好了解大家嘅需要，我嘅需要，即係你嘅需要，所以希望可以將大家嘅需要反映到立法會入面！」



將分享新疆營商情況 反駁西方指控

何敬康感謝葉太、黎棟國、新民黨，以及家庭的支持，未來將會繼續爭取其他選委的支持。他又指，若能成功當選，未來會致力凝聚社會上的理性聲音，聯繫支持中央及特區政府的正能量：「我會去聯合國平台發聲，分享新疆營商嘅真實情況。加入立法會後，必定會繼續爭取機會，聯通世界，一方面說好中國、香港故事，一方面反駁不實言論，令西方了解喺『一國兩制』下，香港會行得穩、行得遠。」他又表示，十分關注香港青年發展情況，期望可以自身經歷，鼓勵年輕人到大灣區發展。

去年已棄葡國護照

何敬康承認，以往曾持有葡國（應指葡萄牙）國籍，不過自加入新民黨後，便有從政的想法，因此早於去年已放棄其外國護照。

葉劉對於何敬康參與補選感到高興，透露二人於2019年社會事件期間認識。她認為何敬康從商經驗豐富，可激發年輕人、中小企發展，協助社會發展更平均。黎棟國讚揚何敬康，即使其創辦的專頁兩度被無故關閉，但他並沒有氣餒，仍為愛國愛港的市民發聲，期望他能成功當選。

在昨日，全國港澳研究會理事黃梓謙、中文大學工程學院副院長（外務）黃錦輝已先後遞交報名表格。